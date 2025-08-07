No hay vuelta atrás: la drástica decisión de Rubilio Castillo con Rafael Dudamel y Deportivo Pereira, ¿vuelve a Motagua?

Román Rubilio Castillo se cansó de todo y tomó la decisión definitiva para su futuro inmediato.

El delantero hondureño fue marginado desde hace varios meses por el DT de Deportivo Pereira, Rafael Dudamel, y Castillo no lo soportó más.

La decisión definitiva que tomó Rubilio Castillo

Fútbol Centroamérica había adelantado el 14 de mayo que el delantero catracho no continuaría con los ´Mantecaños´ y finalmente se confirmó.

Es debido a ese destrato por parte del entrenador venezolano que en las últimas horas el internacional por Honduras tomó la determinación de marcharse del club.

Rubilio Castillo abandonó Colombia y las filas de Deportivo Pereira este martes y viajó a Honduras el miércoles donde ya se encuentra con su familia.

También se supo que el cuadro colombiano le debe tres meses de contrato por lo que tomó la opción de separarse legalmente del equipo.

Es así como el futuro de Castillo ahora es una incógnita ya que es agente libre y puede firmar con cualquier club.

El hondureño anotó 4 goles en 13 partidos con el cuadro rojiamarillo.

¿Dónde podría estar el futuro de Rubilio Castillo?

Ante esta situación, distintos rumores han surgido con respecto al futuro de ´Roruca´.

Muchos aseguran que podría regresar a la Liga Nacional de Honduras ya que es en su tierra natal donde es altamente reconocido y cotizado.

Es así que tanto Motagua como Marathón estarían interesados en hacerse con sus servicios.

Cabe destacar que Rubilio es leyenda del ´Azul Profundo´ al ser el máximo goleador histórico del club y con quiénes salió nuevamente campeón en diciembre de 2024 pero que se marchó tras no llegar a un acuerdo de renovación.

Por su parte el ´Verdolaga´ tiene un interés marcado en Castillo desde hace varios años por lo que nuevamente estarían volviendo a la carga.

Eso sí, en caso de que Román Rubilio regrese a Honduras deberá cumplir castigo de cuatro partidos ya que aún tiene pendiente una sanción de la Comisión de Disciplina.