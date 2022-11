Manuel Keosseián anunció que no continuará en Marathón y esto se dará sin importar a la instancia que llegue. El uruguayo fue claro en decir que se desea despedir siendo campeón, pero para eso debe asegurar mañana su clasificación cuando enfrente a Olancho, rival al que está obligado a ganar.

“Estoy con mucha ilusión, con la alegría que me da el estar trabajando y estar en una institución que quiero y con el entusiasmo de poder el sábado poder clasificarnos y pelear por el título. Estoy igual que como comencé el torneo. Me gustaría terminar este ciclo siendo campeón, si claro, no tengo ninguna duda”, dijo a Diario Diez.

Sobre no lograr el objetivo de clasificar comentó: “Sería muy triste que no clasifiquemos, pero yo lo que he trabajado es mucho y he hecho cosas muy buenas en Marathón en este campeonato. Mi presencia aquí ayudó a muchas cosas, aunque te parezca mentiras y lo sabemos pocas personas”

“Sí una pelota entra en el último minuto, si entra soy exitoso y no es fracaso y si no entra es un fracaso. Abarca muchas cosas esto, pero está bien, acepto lo tuyo y lo que la mayoría de la gente hable con esos términos. Para mí una persona que trabaja, que conoce su oficio y que se brinda por entero sea cual sea el resultado nunca fracasa”, agregó si fuera un fracaso quedar eliminado.

“Marathón ya está bien. Capaz que puedo ayudar en otras cosas, puedo ayudar con jugadores jóvenes que vayan para allá, no sé, alguna u otra cosa puedo hacer, pero la gente se cansa de la misma cara porque imagínate que en el 2006 vine por primera vez, estamos hablando de 16 años, hay gente que dice ‘otra vez este’ entonces es bueno que vengan caras buenas así que yo creo que sí, será el último torneo que dirija al Marathón”, finalizó.