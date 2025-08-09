Es tendencia:
FIFA confirma el veredicto final a Marathón y Pablo Lavallén ya conoce la decisión ¿Se quedan sin DT?

El máximo organismo del fútbol ya ha dado su veredicto sobre el caso de Pablo Lavallén, DT de Marathón de Honduras.

Por Alvaro De La Rocha

FIFA ya ha dado la noticia a Marathón sobre Pablo Lavallén.

Marathón estaba pendiente de una decisión que tenía que tomar FIFA sobre Pablo Lavallén, entrenador que contrataron para el Apertura 2025.

Y es que el entrenador argentino estaba metido en una polémica con el Club The Strongest de la primera división de Bolivia.

¿Qué veredicto realizó FIFA y que involucra a Marathón?

Resulta que The Strongest tenía una deuda con el entrenador y ha decidido pagarla, ya que FIFA los había castigado con lo poder inscribir jugadores.

Ante la necesidad de tener a sus fichajes, el club boliviano ha cancelado lo que debía y ya puede contar con cuatro jugadores más: Brian Salvareschi, Robson Machado, Carlos Roca y Nathan Tito. Esta situación liberará al equipo de una sanción impuesta por la FIFA.

Pablo Lavallén había presentado una demanda durante el primer semestre de 2024, que obligó a la FIFA a prohibir al club tigrado inscribir nuevos jugadores.

La deuda ya fue pagada y el monto que recibió Pablo es de 17,700 dólares, Marathón ya lo conoce y puede seguir contando con su DT, el puesto nunca estuvo en duda a pesar de la polémica.

