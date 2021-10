La Selección de Honduras se encuentra iniciando un nuevo proceso al mando del entrenador Hernán Darío El Bolillo Gómez, quien ya giró su primera convocatoria, pero junto a esto recibió un pedido muy especial, se trata del exfutbolista Julio César Rambo De León, quien le pidió al colombiano que le de una oportunidad para retirarse con la camiseta de la H.

"Si me gustaría el día de mañana poderme retirar de la Selección dignamente como todo jugador merece retirarse. Estoy bien físicamente, evolucionando al 100%, ustedes me miran correr, hacer esto y lo otro. Corro como un niño, como mis mis hijos en pocas palabras, alegre y feliz de esta detrás de esa pelota", dijo a una entrevista a CBC Deportes.

"Me encantaría que el profesor Bolillo me diera esa oportunidad, Suárez me quitó del proceso, Pinto nunca me dio la oportunidad. Pienso que estoy bien, me encantaría retirarme de la Selección y que me despedida fuera oficial, digna y fructuosa porque todavía tengo mucho que enseñarle a un par de chicos como se disfruta, como se le pega al balón y como se ganan partidos", agregó.

Rambo es recordado por ser uno de los mejores jugadores catrachos, en especial por su privilegiada pegada de larga distancia y tiros libres. El volante disputó las eliminatorias mundialistas rumbo a Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, para esta última logró clasificar, pero no alcanzó a disputarla por una lesión.

De León recientemente se retiró en el 2019 cuando fue parte de Broncos de Choluteca, luego pasó a ser entrenador de niños y a disputar varios partidos de manera amateur, ahora es parte de una liga de veteranos donde todavía se mantiene en ritmo futbolístico.