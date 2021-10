La salida de Fabián Coito de Honduras fue más difícil de lo que se pensó y para dirigir su último partido al mando de la Bicolor tuvo que ser escoltado por guardaespaldas. El estratega uruguayo no estuvo a la altura de lo que necesitaba el combinado nacional y lo deja muy complicado para la clasificación a Qatar 2022.

El entrenador habló en una radio de su país sobre la situación que tuvo que vivir al mando del conjunto catracho y fue muy sincero. Se refirió a lo que tuvo que rechazar para no perjudicar económicamente a la Federación y también sobre las amenazas que sufrió en las últimas semanas antes de renunciar.

"El resultado de Jamaica fue determinante para la decisión final. El resultado fue producto de ciertas situaciones como que no llegamos a la Eliminatoria con los jugadores en su mejor nivel. El partido lo debíamos ganar. Además, hubo otras situaciones generadas por el ambiente. La sensación general de la gente y el periodismo era mucho nerviosismo. La verdad es que yo me imaginé que la decisión podía venir”, comenzó explicando Coito.

Y agregó: "La pandemia golpeó fuerte a las economías pobres. A la liga hondureña la partió al medio, no hay juveniles, no hay Segunda división. Y luego empezaron con que mi sueldo, que el país necesitaba mi dinero, que estaba haciendo yo en mi país cuando me tuve que quedar acá porque no podía viajar por la pandemia. Yo renuncié a un montón de plata, me lo planteó la Federación y dije correcto, estoy de acuerdo".

Para finalizar, contó el mal momento que paso en su etapa final: “Empezó a venir una guerra mediática y hay una impunidad grande para decir cualquier cosa. Comunicadores que me insultaban en las redes. Por ejemplo: Coito hdp. Sin dudas que todo eso incidió en la decisión de la Federación. Es un país violento, muy violento, entonces recibíamos amenazas”.