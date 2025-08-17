No deja de recibir golpes: La decisión de Sporting que le cambia todos los planes a Carlos Pineda

La salida de Carlos Pineda de Olimpia fue una de las más comentadas del último mercado de fichajes.

El mediocampista dejó al campeón de Honduras para fichar por uno de los equipos no tradicionales de Costa Rica, Sporting FC.

Sin embargo, su llegada no ha sido para nada la esperada por el jugador ya que no ha dejado de recibir golpes tras su fichaje.

Sporting FC decide despedir al técnico, Luis Marín

Este domingo la dirigencia ´Albinegra´ ha tomado la decisión de despedir al director técnico, Luis Marín.

Sporting empató en su último encuentro como local ante San Carlos por 1-1 lo que ocasionó la salida del entrenador.

Los malos resultados en el inicio del torneo en Costa Rica fueron el motivo para un tempranero cambio en el banquillo de suplentes.

Y es que Sporting no tiene victorias en el torneo liguero ya que acumula 3 derrotas y un empate.

De hecho, la única victoria del equipo donde milita Alejandro Reyes y Carlos Pineda solo ha ganado en el torneo de Copa (3-0 v CS Uruguay).

Es así como ahora la dirigencia busca iniciar de nuevo y encontrar de manera rápida un entrenador que haga competir al equipo.

Cabe recordar que la inversión en el plantel es interesante ya que cuenta con jugadores como Erick ´Cubo´ Torres, Leonel Moreira, Alejandro Reyes y el mencionado Carlos Pineda.

Por su parte Olimpia, ex club del volante, no extrañan a Pineda López al menos en estas semanas.

El ´Albo´ se mantiene en primer lugar del Apertura 2025 en Honduras tras empatar 0-0 ante Real España en el Estadio Morazán.