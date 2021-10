Rambo De León a Coito: “Si siente que no puede, que se haga a un lado”

La Selección de Honduras no ha tenido un buen inicio de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, luego de no saber que es ganar se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones tras tres empates y dos derrotas, resultados que han hecho que la mayoría de los seguidores pidan la salida de Fabián Coito, quien hoy podría dirigir su último juego.

Julio César Rambo De León habló con el medio de comunicación costarricense AM Prensa, en el que habló del momento que está viviendo la H en el camino hacía Qatar 2022, pero también aprovechó para mandarle un mensaje claro y contundente a Coito, tomando en cuenta que los resultados no se han dado como se esperaban.

“Nunca en mi vida me ha gustado que corten técnicos, pero siempre que es para bien… yo digo que si él no se la siente ya de haber logrado algún resultado positivo, que se haga a un lado, si no siente que puede salir adelante que se haga a un lado y que se termine dignamente la eliminatoria”, fueron las palabras del exfutbolista.

De León también habló sobre los números que ha cosechado el combinado catracho, a pesar de que por el momento el panorama no es alentador, espera que hoy se le gane a Jamaica para estar en la pelea por meterse a la Copa del Mundo, pero sabe que es complicado porque se depende que las otras selecciones tropiecen.

“Es difícil, si los rivales te sacan más de siete puntos en la tabla, ya se pone difícil, sí Panamá, El Salvador y Costa Rica ganan, es complicado todo, si esas selecciones ganan y Honduras pierde contra Jamaica, adiós a todo”, finalizó.