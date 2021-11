Olimpia empieza a meterse de nuevo en la pelea por la cima del Apertura 2021 y en gran parte gracias al triunfo por 2-1 ante Lobos UPNFM. Más allá de la importante victoria que consiguieron de local, todos los focos se lo llevó Pedro Troglio en la conferencia que dio post partido.

El entrenador argentino se sentó para hablar con los periodistas y le informaron que estaba solamente un medio para escucharlo. Esto lo hizo estallar y definió como irrespetuosos a todos los que decidieron no estar porque el partido no les parecía atractivo. Además, avisó que no les responderá en la próxima fecha ante Platense.

"¿Entró uno solo?", preguntó Troglio sorprendido, 'ojalá el próximo partido en el clásico nos vaya bien, me parece una falta de respeto que los medios locales a las 6:00 de la tarde el domingo no estén, si hubiéramos perdido estuvieran 10 o 15, así que me parece una falta de respeto", comenzó muy enojado Troglio.

Y agregó: "Me llama la atención que ningún medio no esté en la conferencia de un partido importante del fútbol hondureño, si perdíamos estoy convencido que estuvieran los 20 habituales, pero como ganamos no han tenido ganas de salir ni de preguntar, la verdad que me indigna porque es una falta de respeto al fútbol hondureño que los medios locales no estén cubriendo la conferencia del técnico de Lobos, cuarto en el torneo, y del tercero, pero cada uno sabrá" .

De todas maneras, Troglio terminó analizando el partido y contestándole las preguntas al único periodista que se inscribió para preguntar, Gerardo Bustillo de Radio América. El entrenador lo destacó y avisó que para el próximo encuentro solo responderá las dudas que tenga él y no la de otros medios.