Antes de que se confirmara la llegada del Bolillo Gómez a la selección de Honduras, Pedro Troglio parecía ser el principal candidato a convertirse en el entrenador de la Selecta. Su gran desempeño en Olimpia atraía a más de un directivo que busca un director técnico que conozca la liga nacional, pese a eso terminaron yendo con el colombiano.

En una entrevista con el medio ecuatoriano El Tercer Fútbol, el estratega argentino habló de sus aspiraciones de hacerse cargo de alguna selección. Además, destacó que está acostumbrado al trabajo diario que tiene en un club y que le costaría pasar de eso a entrenar cada dos meses con un combinado nacional.

"A mí siempre me gustó el día a día, me gusta más esto de levantarme todos los días, yo me levanto cinco y media de la mañana, me levanto a las seis, me tomo un café y arranco, llego al entrenamiento con mi cuerpo técnico antes que todos, esperamos a los jugadores y nos vamos después de que terminan todos y me encanta, me encanta estar y me encanta el día a día", comenzó explicando Troglio.

Y agregó: "El entrenador de selección, tiene más baches en el medio, es más de análisis. Pero también me gustaría de la misma manera que jugué un Mundial como jugador algún día dirigir un Mundial como técnico. Estaría bueno porque sería como completar todo, no lo veo como algo imposible, lo veo como una posibilidad a futuro, pero tampoco es que estoy esperando que sea mañana, que sea cuando tenga que pasar y si no es, paciencia".

Pedro intentó no tocar el tema de la selección y sobre si hubo o no una propuesta para dirigir a Honduras. Por el momento, el argentino sigue muy enfocado en Olimpia y buscará quedarse con otro título. Lamentablemente, lo ocurrido en Surinam hacen que solo puede pensar en los torneos nacionales.