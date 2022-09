Luego de caer 3-0 ante Argentina, la Selección de Honduras logró cerrar su gira por Estados Unidos con broche de oro: le remontó 2-1 a Guatemala y pudo cortar una racha sin triunfos ante los chapines de once años. Sin embargo, este no será el último amistoso de la Bicolor por este año, pues en la antesala del Mundial de Qatar 2022 se medirá a un rival que, precisamente, acudirá a la cita mundialista.

Se trata de Arabia Saudita, que recibirá en sus tierras a los dirigidos por Diego Vázquez el próximo 30 de octubre (recinto y horario a confirmar). Los Halcones Verdes terminaron en el Grupo C de la Copa del Mundo, en el cual competirán con Argentina, Polonia y México. Eso sí, como no se trata de una fecha FIFA oficial, la 'H' no podrá convocar a su legionarios.

¿Cómo es el presente de Arabia Saudita?

Los asiáticos tuvieron actividad en esta última ventana de amistoso enfrentándose a dos selecciones mundialistas: Ecuador y Estados Unidos. Ambos compromisos finalizaron 0-0 y su técnico, Hervé Renard, optó por un 4-3-3 que no le dio muchos réditos en el apartado ofensivo, quizás el que más resalta y no por buenos motivos —aunque el defensivo también es endeble—: Arabia lleva 358 minutos sin hacer un gol.

¿Cómo clasificó a Qatar 2022?

Ciertamente fue mucho mejor su desempeño en las eliminatorias de Asia, en donde clasificaron a su sexto Mundial (antes participaron de Estados Unidos '94, Francia '98, Corea-Japón '02, Alemania '06 y Rusia '18) tras liderar el Grupo B, con 23 puntos. Se posicionaron a uno de Japón y a ocho de Australia, que sacó su boleto a Qatar venciendo 5-4 en los penales a Perú.

¿Quien es su entrenador?

Hervé Renard es un figura más que respetada en el fútbol de África. Ganó la Copa Africana de Naciones con Zambia, en 2012, y repitió tres años después con Costa de Marfil. Además, también logró llevar a la última Copa Mundial a Marruecos veinte años después. Lamentablemente para él, el país culminó último en un difícil Grupo B, que compartió con España, Portugal e Irán.