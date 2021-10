La Federación de Futbol de Honduras dio a conocer que el colombiano Hernán Darío Gómez fue el designado para que dirija a la Selección Nacional en lo que resta de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, pero este sabe que tiene una tarea difícil y desde ya ha comenzado a estudiar todos los escenarios posibles en lo que queda rumbo a Qatar 2022.

“Me he reunido con el preparador físico mirando un montón de cosas de estadísticas, convocatorias, he visto partidos y todo esto lo venimos analizando. Es muy complicado y faltan 24 puntos. Yo quiero estar allá, no voy a engañar a la gente, uno conoce a los jugadores entrenando y en las selecciones es importante ser un buen líder. Si ganamos los partidos seguidos se puede, pero sí la tenemos complicada", dijo Gómez en una entrevista con Salvador Nasralla.

“Tengo que trabajar esto como un buen líder porque el futbolista siempre lo está mirando a uno, qué cara tengo, ellos lo huelen y lo primero que ellos harán cuando yo llegue es ver si este sabe o no sabe y creo que Honduras tenía un buen técnico, le veía un trabajo un orden y no solo adentro del campo, sino afuera, en su vida y esos valores suman para que sean mejores futbolistas", agregó.

Además, el Bolillo habló sobre la clase de futbolistas que le gusta dirigir: “A mí nunca me vas a escuchar diciendo quién es el mejor porque si digo que es uno, significa que los otros no lo son, soy un hombre que hablo mucho de equipo, sé que son buenos y andan en promedio de edad de 26-27 años”

“A mí me gusta el jugador que ya está casado, con familia, que es maestro porque si ya tiene familia debe enseñar y me gustan ese tipo de futbolistas igual que aquel se cuida, que estén preparados físicamente porque es lo único que ha cambiado en el fútbol, el que tiene mejor alimentación, buen peso, eso es lo que más preocupa por eso quiero estar allá y conocerlos”, finalizó.