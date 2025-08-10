¡El Salvador en alerta! Guatemala da noticia que lo pone en ventaja para la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026

La pasión por la Selección Nacional volvió a desbordarse este domingo 10 de agosto, cuando la FEDEFUT abrió la venta de boletos para el esperado duelo eliminatorio entre Guatemala y El Salvador. En apenas 15 minutos, las entradas para la localidad de Platea volaron, dejando claro que la afición chapina no quiere perderse este choque histórico rumbo al Mundial.

La venta, organizada por etapas para evitar saturaciones y fraudes, arrancó con fuerza en esta primera fase. El turno inicial fue para Platea, con un precio que no detuvo el entusiasmo de los aficionados. La rapidez con la que se agotaron los boletos confirmó que el estadio se teñirá de azul y blanco desde mucho antes de que ruede el balón.

El calendario continuará este lunes 11 de agosto, cuando se habiliten los boletos para Tribuna, con un costo de Q500. El martes 12 será el turno de Preferencia (Q300), mientras que el miércoles 13 se pondrán a disposición las entradas de General, la localidad más económica, con un valor de Q100. Todo apunta a que, al igual que en Platea, las demás localidades tendrán un destino similar: agotarse en tiempo récord.

El enfrentamiento entre Guatemala y El Salvador siempre ha sido un clásico centroamericano cargado de historia, orgullo y rivalidad. Esta vez, la importancia es aún mayor: las dos selecciones se juegan puntos clave en la recta final de la Eliminatoria Mundialista, donde cada partido puede marcar la diferencia entre alcanzar o no la gran cita del fútbol internacional.

El Guatemala vs El Salvador se vive con expectativa

La venta escalonada también busca que aficionados de distintos sectores y presupuestos puedan acceder a un espacio en el estadio. Sin embargo, la altísima demanda sugiere que quienes no adquieran sus boletos de inmediato podrían quedarse sin lugar para presenciar este encuentro que promete emociones de principio a fin.

La FEDEFUT ha implementado un sistema de compra en línea, insistiendo en que los aficionados utilicen únicamente canales oficiales para evitar estafas. Las autoridades también advierten que, por el nivel de interés, es probable que las plataformas de venta experimenten picos de tráfico durante cada jornada habilitada.

Con Platea ya agotada y un calendario de venta que avanza a pasos acelerados, el ambiente previo al Guatemala–El Salvador ya se vive con intensidad. En las gradas se espera un lleno total, una fiesta de colores y cánticos, y la inquebrantable esperanza de ver a la Azul y Blanco dar un paso más hacia el sueño mundialista.