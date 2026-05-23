Ahora que está a punto de engrosar la lista de jugadores que han pasado por Saprissa y Alajuelense, muchos se preguntarán: ¿de qué equipo es hincha Luis Díaz?

Este sábado, el periodista Kevin Jiménez anunció que en las próximas horas Luis Díaz firmará un contrato por dos años para convertirse en nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense.

El extremo de 27 años viene de jugar el Torneo Clausura 2026 con Sporting FC, donde registró una asistencia en 15 partidos disputados, y anteriormente pasó una temporada en el New England Revolution de la MLS.

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Pasado en Saprissa

Sin embargo, Díaz arribó al conjunto estadounidense proveniente del Deportivo Saprissa, acérrimo rival de los manudos, donde en total jugó 49 partidos, anotó 4 goles, dio 6 asistencias y celebró un título de campeonato nacional.

Ahora que está a punto de engrosar la lista de jugadores que han pasado por Alajuela y San Juan de Tibás, muchos se preguntarán: ¿de qué equipo es hincha Luis Díaz?

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Fichaje manudo y corazón morado

Aunque en las próximas horas defenderá los colores rojinegros, el archivo expone los verdaderos sentimientos del futbolista originario de Nicoya. En 2024, cuando fue presentado en San Juan de Tibás, reveló que su afición por el cuadro morado era un sentimiento arraigado desde la cuna por herencia familiar.

“Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de quienes hicieron esto posible, estoy feliz de venir al equipo más grande de costa Rica y la afición más grande“, declaró en aquella presentación.

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Luis Díaz jugará en Alajuelense, pero su pasado y su corazón son morados (Saprissa).

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“Desde niño toda mi familia ha sido morado, me inculcaron eso, mi abuelo era un envenenado, le estoy cumpliendo un sueño a mi abuelo, a lo que él quería, ahora a luchar para hacerlo sentir muy orgulloso, a mi abuela que desde el cielo me va a cuidar, feliz de cumplirle este sueño a ellos”, explicó, concluyendo con una frase que hoy lo deja en una situción incómoda: “Al final vengo al equipo más grande de Centroamérica”.

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En síntesis