FIFA pone a Honduras por encima de toda Centroamérica: la enorme cantidad de dólares que ganará en el Mundial 2026

A pesar de que la Selección de Honduras no logró clasificar al Mundial 2026, el país tendrá a tres representantes en la justa, que se disputará dentro de dos meses en Estados Unidos, México y Canadá.

El golpe que sufrió el país con la eliminación de la Bicolor hace que la Copa del Mundo no sea tan atractiva, aunque, al final, los hondureños son muy fanáticos del fútbol y estarán conectados con el torneo.

ver también Jeaustin Campos impacta a Costa Rica al revelar la enfermedad que lo obligó a renunciar en Honduras: “Tuve una crisis”

A pesar de todo eso, Honduras ha recibido una noticia que puede alegrar a sus compatriotas: es el país de Centroamérica que más árbitros aporta al Mundial 2026, con tres.

La bandera de las cinco estrellas no solo tendrá a Said Martínez, sino también a Walter López y Christian Ramírez, quienes serán asistentes, algo sin precedentes.

Ahora, desde Costa Rica llega una nueva noticia. Tigo Sport ha adelantado el salario que recibirá cada árbitro, incluso solo por ser nombrados.

¿Cuánto dinero dará la FIFA a los árbitros en el Mundial 2026?

El catracho Said Martínez, solo por ser nombrado, ganará alrededor de 70 mil dólares. Esta cifra podría aumentar si es designado para partidos de la fase de grupos y aún más si se le asignan encuentros en las etapas de eliminación directa.

Publicidad

Publicidad

Los árbitros principales en el Mundial 2026 podrían ganar alrededor de $10,000 por partido en las etapas eliminatorias, con salarios base fijos altos por participar, que en competiciones FIFA recientes superan los $70,000.

Publicidad

Los asistentes y los árbitros del VAR recibirán montos menores, aproximadamente la mitad por encuentro.

Publicidad

ver también Keyvan Figueroa da un paso gigante en Inglaterra mientras Honduras y Estados Unidos se lo pelean

Los salarios arbitrales en el Mundial 2026

Árbitro Principal : ~$70,000 USD fijos (por participación) + $5,000-$10,000 por partido.

: ~$70,000 USD fijos (por participación) + $5,000-$10,000 por partido. Asistentes/VAR: ~$25,000 USD fijos (por participación) + $2,500-$5,000 por partido.

Publicidad

Los montos exactos dependen del rol y la fase de la competición (fase de grupos vs. eliminatorias). Estas cifras son estimaciones basadas en la tendencia de la FIFA para el ciclo de 2026.

En resumen:

Honduras es el país de Centroamérica que más árbitros tiene seleccionados para el Mundial 2026.

Los árbitros solo por ser nombrados en la Copa del Mundo podrían ganar hasta $70,000.

Said Martínez, árbitro central, y los asistentes Walter López y Christian Ramírez fueron los seleccionados por Honduras.

Publicidad