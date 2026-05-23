Efraín Juárez ya tomó su decisión con Adalberto Carrasquilla para la vuelta de la final de Pumas vs. Cruz Azul

Carrasquilla no fue titular en la ida y su técnico ya tomó su decisión para la vuelta.

La gran final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul dejó una de las principales interrogantes de la serie antes incluso del silbatazo inicial. La ausencia del panameño Adalberto Carrasquilla en la alineación titular sorprendió a aficionados y analistas, especialmente porque el mediocampista se ha consolidado como una de las piezas más importantes del esquema universitario durante toda la temporada.

ver también Pumas vs. Cruz Azul: hora, TV y alineaciones para Keylor Navas y Carrasquilla en la final de vuelta de la Liga MX

Las dudas crecieron rápidamente ante la posibilidad de que el canalero estuviera atravesando algún problema físico. Sin embargo, con el paso de las horas quedó claro que la decisión no estuvo relacionada con una lesión, sino que formó parte de la estrategia diseñada por el entrenador Efraín Juárez para afrontar el primer capítulo de la disputa por el campeonato ante Cruz Azul.

El cuerpo técnico entendió que los cementeros asumirían una postura agresiva jugando en casa y buscarían sacar ventaja desde el primer minuto. Ante ese escenario, Juárez apostó por reforzar el mediocampo de Pumas con características más defensivas, acompañando a Pedro Vite con Santiago Trigos para contener la presión celeste y equilibrar el desarrollo del encuentro.

Adalberto Carrasquilla apunta a regresar al once titular para la final decisiva

Todo indica que el panorama será diferente para el compromiso de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Con la serie completamente abierta y la necesidad de buscar la victoria ante su afición, Pumas prepara una propuesta mucho más ofensiva, situación que abriría nuevamente las puertas para que Carrasquilla recupere su lugar desde el inicio y asuma el liderazgo en la generación de juego del conjunto auriazul.

La presencia del internacional panameño sería una noticia de enorme importancia para los universitarios. Durante la campaña, Carrasquilla se ha convertido en el motor del mediocampo, aportando dinámica, recuperación, visión y capacidad para conectar líneas. Su influencia ha sido determinante en los momentos más exigentes del torneo y su regreso podría representar un impulso clave para las aspiraciones del equipo en la búsqueda del título.

Pumas afrontará el partido definitivo con la obligación de ganar para conquistar la ansiada octava estrella y terminar con una sequía de 15 años sin campeonatos. Sin la ventaja de la posición en la tabla para definir al vencedor, el encuentro será de todo o nada para los dirigidos por Efraín Juárez.

Publicidad

Publicidad

ver también Keylor Navas y Carrasquilla van por un premio multimillonario con Pumas en la final de la Liga MX

Por ello, todo apunta a que el estratega utilizará a sus mejores hombres desde el arranque, una decisión que colocaría nuevamente a Adalberto Carrasquilla como protagonista de una noche que puede marcar la historia reciente del club universitario.