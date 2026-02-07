“0824 en la casa”: Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente para hacer goles

Dereck Moncada está escribiendo su historia con letras doradas en el Internacional de Bogotá de Colombia. El catracho ha marcado cinco goles en la misma cantidad de partidos disputados y tiene a toda Honduras a sus pies.

El ex Olimpia lo está haciendo muy bien y tras el doblete que le marcó al Independiente Medellín, dio declaraciones donde revelón quién es su gran referente y también lo que sentía luego de sus dos nuevos goles.

De igual forma mostró el pisotón que recibió de un rival y por el cual tuvo que salir de cambio. A pesar de eso se convirtió en el MVP del partido y uno de los jugadores que está dando de qué hablar.

La reacción de Dereck Moncada a su doblete

Resultado importante para el Inter: “Si sabíamos el partido que veníamos a jugar, sabiendo que el equipo contrario no comenzó de la mejor manera, pero que iba a ser complicado. Gracias a Dios pudimos sacar el resultado positivo”.

¿Jugaron con el ambiente a su favor?: “La verdad es que lo trabajamos y lo analizamos durante la semana. Gracias a Dios salió como lo pensamos”.

¿Qué les dijo el DT para sacar el triunfo en la segunda mitad?: “Que teniamos que seguir de la misma forma hasta terminarlo, hasta donde nos dieran las piernas”.

¿Para qué está este Inter de Bogotá?: “Para luchar y seguir adelante. Estar entre los primeros es el objetivo”.

¿Cuál es el hondureño más glorioso?: “Uy, “El Rey” David Suazo, así como él hay mucho, pero creo que él para mi es un referente que sigo sus pasos. Es muy reconocido en la selección y en el extranjero”.

Mensaje final: “Saludos a mi familia que está en Talanga, 0824 en la casa”.

