Jeaustin Campos se asegura el primer fichaje para Real España mientras busca ser campeón en Honduras

La directiva y el cuerpo técnico del Real España han tomado una decisión clave para reforzar su ataque de cara al próximo torneo. Tras un paso más que fructífero por el Choloma, el joven delantero Marco Tulio Aceituno regresará a las filas de La Máquina.

La noticia, confirmada de primera mano por el periodista Álvaro de la Rocha, pone fin a las especulaciones sobre el futuro del artillero. Aceituno ya ha sido notificado oficialmente por el club y deberá presentarse al inicio de la pretemporada para ponerse a las órdenes de Jeaustin Campos.

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El retorno de Aceituno no es obra de la casualidad. Su préstamo en Choloma sirvió para demostrar que su instinto goleador está más vivo que nunca. Durante el pasado torneo Clausura 2026, el atacante logró perforar las redes en 8 ocasiones, convirtiéndose en la pieza clave de su equipo y recuperando la confianza que lo hizo brillar en las categorías menores.

Dentro de la institución catedrática el ambiente es de total entusiasmo. Existe la firme convicción de que este es el momento definitivo para que aquel goleador implacable que se cansó de anotar en Reservas termine de “explotar” en el primer equipo.

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“Consideran que tras su último torneo, el Aceituno que vimos en reservas podría finalmente consolidarse en la primera división”, indica el periodista Álvaro de la Rocha.



Con esta incorporación, el Real España apuesta por el talento de la casa y por la madurez que Marco adquirió en su reciente etapa como cedido.

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