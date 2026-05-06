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Bayern Munich vs. PSG, EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de vuelta de la Champions League 2026

Bayern Munich y PSG definen al segundo finalista de la UEFA Champions League. Quédate para seguir el minuto a minuto.

Así han estado los últimos enfrentamientos entre ambos

Bayern Munich y PSG han protagonizado varios duelos de alto nivel en competiciones internacionales en los últimos años. Estos son sus enfrentamientos más recientes, marcados por una clara rivalidad europea.

  • 28/04/2026 PSG 5-4 Bayern • Champions League (semis)
  • 04/11/2025 PSG 1-2 Bayern • Champions League (Fase de liga)
  • 05/07/2025 PSG 2-0 Bayern • Mundial de Clubes (Cuartos)
  • 26/11/2024 Bayern 1-0 PSG • Champions League (Fase de liga)
  • 08/03/2023 Bayern 2-0 PSG • Champions League (Octavos – Vuelta)
  • 14/02/2023 PSG 0-1 Bayern • Champions League (Octavos – Ida)
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¿Cómo llega el PSG?

El PSG llega al enfrentamiento en un muy buen momento competitivo, liderando la Ligue 1 con autoridad: 70 puntos en 31 partidos, 22 victorias y solo 5 derrotas.

En Champions, el PSG viene de ganar 5-4 al Bayern Munich en la ida de semifinales, en un partido espectacular donde demostró su enorme capacidad ofensiva.

Sin embargo, también dejó dudas atrás al conceder cuatro goles, lo que sugiere que, aunque llega con ventaja y confianza, no puede relajarse ante un Bayern que castiga cualquier error.

¿Cómo llega Bayern Munich?

El Bayern Munich llega al partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League tras una derrota 5-4 en la ida frente al Paris Saint-Germain, en un duelo muy abierto y lleno de goles.

Mientras que en el ámbito doméstico, el Bayern llega lanzado: lidera con autoridad la Bundesliga 2025-26, con números dominantes (más de 80 puntos, gran diferencia de goles y una racha reciente muy positiva).

¡Ya pasó Arsenal!

Ayer vivimos un dramático partido entre Arsenal y Atlético de Madrid tras haber igualado en la ida (1-1) se presentaba como una serie bastante cerrada.

Pero un gol de Bukayo Saka al 44' del primer tiempo, fue suficiente para meter al Arsenal en la final de la UEFA Champions League. 

¡HOY SE DEFINE AL SEGUNDO FINALISTA DE LA CHAMPIONS LEAGUE!

Bayern Munich y PSG disputarán el último boleto hacia la final de la Champions League, donde ya está esperando el Arsenal tras eliminar al Atlético de Madrid. 

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Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Bayern Munich y PSG definen al segundo finalista de la Champions
© GettyBayern Munich y PSG definen al segundo finalista de la Champions

Bayern Munich y PSG definirán hoy al finalista de la UEFA Champions League tras el vibrante (5-4) que dejó el duelo de ida en París, un resultado que mantiene la eliminatoria completamente abierta con una pequeña ventaja para los parisinos.

Aunque en la ida hubo muchos errores defensivos, ambos equipos dejaron claro su enorme potencial ofensivo. Bayern Munich cuenta con figuras determinantes como Luis Díaz, Olise y Harry Kane, mientras que PSG tiene armas de peso en ataque con Dembélé, Kvaratskhelia y Doué.

Esta serie se resolverá en el Allianz Arena, donde ambos equipos buscarán imponer su juego para avanzar a la gran final, que se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Recordamos que este partidoentre Bayern Munich y PSG se disputará hoy miércoles 06 de mayo a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).

Inteligencia Artificial predice cuál será la final de Champions League 2026: PSG o Bayern Munich vs. Atlético de Madrid o Arsenal

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