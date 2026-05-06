Bayern Munich vs. PSG, EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de vuelta de la Champions League 2026

Bayern Munich y PSG definirán hoy al finalista de la UEFA Champions League tras el vibrante (5-4) que dejó el duelo de ida en París, un resultado que mantiene la eliminatoria completamente abierta con una pequeña ventaja para los parisinos.
Aunque en la ida hubo muchos errores defensivos, ambos equipos dejaron claro su enorme potencial ofensivo. Bayern Munich cuenta con figuras determinantes como Luis Díaz, Olise y Harry Kane, mientras que PSG tiene armas de peso en ataque con Dembélé, Kvaratskhelia y Doué.
Esta serie se resolverá en el Allianz Arena, donde ambos equipos buscarán imponer su juego para avanzar a la gran final, que se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.
Recordamos que este partidoentre Bayern Munich y PSG se disputará hoy miércoles 06 de mayo a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).
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