Bayern Munich vs. PSG, EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de vuelta de la Champions League 2026

11:12hs ¿Cómo llega el PSG?

El PSG llega al enfrentamiento en un muy buen momento competitivo, liderando la Ligue 1 con autoridad: 70 puntos en 31 partidos, 22 victorias y solo 5 derrotas.

En Champions, el PSG viene de ganar 5-4 al Bayern Munich en la ida de semifinales, en un partido espectacular donde demostró su enorme capacidad ofensiva.

Sin embargo, también dejó dudas atrás al conceder cuatro goles, lo que sugiere que, aunque llega con ventaja y confianza, no puede relajarse ante un Bayern que castiga cualquier error.