Jeaustin Campos en vilo: la decisión que complica todo en Honduras y que pone a Real España en el ojo del huracán

Lo que debía ser un regreso triunfal terminó en un desastre para Nixon Cruz y el Real España. El joven extremo, que acababa de cumplir una sanción y tenía permiso para jugar las finales, volvió a fallar por falta de disciplina. Su error dejó al equipo con un jugador menos en el clásico ante Marathón y ha puesto su carrera en la cuerda floja.

La polémica estalló por la forma en que ocurrió todo. Apenas volvió a la cancha, Cruz perdió el control y recibió una tarjeta roja directa por agredir a un rival que estaba tirado en el césped. La afición y la prensa no han tardado en criticarlo, calificando su acción como una irresponsabilidad total en un momento tan importante para el club.

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El castigo que recibiría Nixon Cruz y que trastoca los planes de Jeaustin Campos

El futuro inmediato del jugador luce muy gris. Al ser un caso de reincidencia (volver a cometer la misma falta), las reglas de la Liga Nacional son estrictas. Algo que deja en vilo a Jeaustin Campos para lo que resta del torneo:

Se espera que reciba un castigo de 2 a 3 partidos .

. Con esta sanción, Nixon Cruz se despide prácticamente de toda la fase final, dejando un vacío importante en el ataque de La Máquina.

se despide prácticamente de toda la fase final, dejando un vacío importante en el ataque de La Máquina. El hecho de ser expulsado justo después de recibir una oportunidad especial agrava su relación con la Comisión de Disciplina y con la directiva del equipo.

El cuerpo técnico no ocultó su frustración. Hugo Viegas, asistente técnico del equipo, lamentó que los consejos y advertencias no hayan servido de nada para evitar este tipo de conductas.

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“Parece que no es suficiente, porque siempre son los mismos los que se equivocan. Hay que tomar medidas. Son jóvenes, pero en la primera división no hay tiempo; tienen que ser profesionales”, afirmó Viegas.

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El asistente fue claro al decir que, aunque el equipo hizo un buen esfuerzo en el partido, es difícil avanzar cuando los jugadores no aprenden de sus errores pasados. Ahora, la directiva deberá decidir qué hacer con un futbolista que aporta más problemas que soluciones en el campo.