Erick Lonnis liquida a Jorkaeff Azofeifa y acepta el castigo por su gesto obsceno en Saprissa: “Tiene que aprender”

La polémica celebración de Jorkaeff Azofeifa en el empate entre Deportivo Saprissa y Municipal Liberia ha generado un verdadero terremoto en las semifinales del Torneo Clausura 2026.

El futbolista morado fue captado por las cámaras de transmisión tocándose los genitales de cara a la afición rival, una acción que provocó que la dirigencia aurinegra solicitara formalmente una sanción ante el Tribunal Disciplinario. Ante el escándalo, Erick Lonnis no dudó en alzar la voz y reprender públicamente al jugador.

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El duro mensaje de Erick Lonnis a Azofeifa

En declaraciones para Teletica Deportes Radio, el ex portero y actual directivo del Monstruo no buscó excusas para defender la actitud del lateral izquierdo de 25 años. “Liberia está en su derecho, la reglamentación lo permite, no tenemos mucho qué decir en ese aspecto”, reconoció.

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Acto seguido, Lonnis lanzó un contundente regaño hacia el comportamiento del futbolista: “Nadie se toca los genitales en público, eso no es aceptable, yo hablé con él y hay que aceptar cualquier tipo de medida al respecto, él tiene que aprender”.

Las posibles sanciones que enfrenta Azofeifa

Con la solicitud de investigación ya presentada por parte del Municipal Liberia, el panorama no pinta nada bien para Jorkaeff Azofeifa. El reglamento de la Unafut es sumamente estricto en cuanto a este tipo de conductas y establece castigos severos para quienes realicen gestos ofensivos durante los encuentros.

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De acuerdo con la normativa vigente, el Tribunal Disciplinario podría aplicarle una suspensión inicial de tres partidos y una multa económica de ₡200.000, tratándose de una primera infracción por utilizar “gestos obscenos” dirigidos al público o aficionados en general.

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En síntesis

Erick Lonnis reprobó públicamente el gesto obsceno de Jorkaeff Azofeifa tras el gol ante Liberia.

El directivo morado reconoció que Liberia está en todo su derecho de solicitar la investigación ante el Tribunal Disciplinario.

Según el reglamento de Unafut, Azofeifa se expone a una suspensión mínima de tres partidos y a una multa de ₡200.000 por realizar gestos ofensivos al público.