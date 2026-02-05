Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

FIFA lo confirma: Honduras concreta el robo de la joya que ilusionaba a Nicaragua y así lo hicieron oficial

La H tendrá a un elemento que tanto buscaba para su siguiente proceso.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los catrachos dan golpe a los pinoleros
Los catrachos dan golpe a los pinoleros

La FIFA confirmó este día, a través de su plataforma oficial de Cambio de Asociación, que el futbolista Leandro Padilla ha sido habilitado para representar a la Selección Sub-17 de Honduras en competiciones internacionales oficiales, una noticia clave para el proyecto juvenil de la “H”.

“Estaban arreglados”: Desde Argentina revelan detalles del amistoso que Honduras rechazó previo al Mundial 2026

ver también

“Estaban arreglados”: Desde Argentina revelan detalles del amistoso que Honduras rechazó previo al Mundial 2026

La resolución llega luego de un proceso administrativo necesario, ya que el jugador había disputado el Premundial Sub-17 con Nicaragua en 2025, amparado en las raíces maternas que le permitieron representar al conjunto pinolero en ese certamen.

Debido a esa participación previa, Padilla tuvo que iniciar el trámite formal ante la FIFA para modificar su asociación deportiva, un procedimiento reglamentado que debía cumplirse para quedar habilitado con otra selección a nivel oficial.

El joven futbolista cumplía con los requisitos reglamentarios, gracias a sus raíces hondureñas por parte de su padre, lo que abrió la puerta para que la Federación de Fútbol de Honduras impulsara el cambio ante el máximo ente rector del balompié mundial.

Cabe destacar que Leandro Padilla también era elegible para representar a Estados Unidos, país donde nació, lo que subraya el valor de la gestión realizada por Honduras para asegurar a un jugador con proyección internacional.

Deybi Flores impacta a toda Honduras con su decisión en el cierre del mercado ¿En qué club jugará?

ver también

Deybi Flores impacta a toda Honduras con su decisión en el cierre del mercado ¿En qué club jugará?

Con esta resolución, Padilla queda oficialmente disponible para el Premundial Sub-17 con la “H”. A partir de ahora, si disputa partidos oficiales con Honduras, el futbolista quedará vinculado definitivamente a la Federación de Fútbol de Honduras, conforme a la normativa vigente de la FIFA, consolidando así su futuro internacional con la selección catracha.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Gianni Infantino fue contundente ante sus críticos para defender su visita a Nicaragua
Nicaragua

Gianni Infantino fue contundente ante sus críticos para defender su visita a Nicaragua

Gianni Infantino confirma ayuda millonaria sin precedentes de FIFA para el futbol de Nicaragua
Nicaragua

Gianni Infantino confirma ayuda millonaria sin precedentes de FIFA para el futbol de Nicaragua

Nicaragua sacude a Centroamérica al conseguir lo que ni México ni EE.UU. pudieron
Concacaf

Nicaragua sacude a Centroamérica al conseguir lo que ni México ni EE.UU. pudieron

Dos figuras afuera: Saprissa oficializa la primera decisión difícil de Medford
Deportivo Saprissa

Dos figuras afuera: Saprissa oficializa la primera decisión difícil de Medford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo