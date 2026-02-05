FIFA lo confirma: Honduras concreta el robo de la joya que ilusionaba a Nicaragua y así lo hicieron oficial

La FIFA confirmó este día, a través de su plataforma oficial de Cambio de Asociación, que el futbolista Leandro Padilla ha sido habilitado para representar a la Selección Sub-17 de Honduras en competiciones internacionales oficiales, una noticia clave para el proyecto juvenil de la “H”.

La resolución llega luego de un proceso administrativo necesario, ya que el jugador había disputado el Premundial Sub-17 con Nicaragua en 2025, amparado en las raíces maternas que le permitieron representar al conjunto pinolero en ese certamen.

Debido a esa participación previa, Padilla tuvo que iniciar el trámite formal ante la FIFA para modificar su asociación deportiva, un procedimiento reglamentado que debía cumplirse para quedar habilitado con otra selección a nivel oficial.

El joven futbolista cumplía con los requisitos reglamentarios, gracias a sus raíces hondureñas por parte de su padre, lo que abrió la puerta para que la Federación de Fútbol de Honduras impulsara el cambio ante el máximo ente rector del balompié mundial.

Cabe destacar que Leandro Padilla también era elegible para representar a Estados Unidos, país donde nació, lo que subraya el valor de la gestión realizada por Honduras para asegurar a un jugador con proyección internacional.

Con esta resolución, Padilla queda oficialmente disponible para el Premundial Sub-17 con la “H”. A partir de ahora, si disputa partidos oficiales con Honduras, el futbolista quedará vinculado definitivamente a la Federación de Fútbol de Honduras, conforme a la normativa vigente de la FIFA, consolidando así su futuro internacional con la selección catracha.

