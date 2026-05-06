De La Masía a Honduras: la joya del FC Barcelona que Francis Hernández fichó para la Bicolor

La Selección de Honduras tiene un nuevo refuerzo que genera mucha ilusión. La Federación de Fútbol (FFH) confirmó que José Alfredo Rodríguez, un joven talento que juega en las categorías inferiores del FC Barcelona, ha decidido unirse al proyecto de la “H”.

Todo se concretó durante una gira por Europa. El Director Deportivo de la Federación, Francis Hernández, viajó para platicar personalmente con el jugador y sus padres (quienes son hondureños).

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Les explicó el plan que tienen para el futuro del equipo nacional y las oportunidades que Alfredo tendría para crecer como profesional vistiendo la camiseta de Honduras.

Lo más importante es que tanto el futbolista como su familia aceptaron el reto con alegría.

Sus padres están orgullosos de que su hijo represente al país de sus raíces, viendo en esta invitación una puerta abierta para que Alfredo compita al más alto nivel internacional.

Con este movimiento, la Federación busca asegurar a jóvenes promesas que se están formando en las mejores escuelas del mundo, apostando por una Selección con más calidad y visión a futuro.

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Ya es oficial: el comunicado de la FFH sobre José Alfredo Rodríguez

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) continúa consolidando su estrategia de fortalecimiento del talento nacional con proyección internacional, anunciando la incorporación del futbolista José Alfredo Rodríguez al proyecto de Selección Nacional.

Durante la reciente gira de trabajo en Europa, el Director Deportivo de la FFH, Francis Hernández, sostuvo encuentros clave con el jugador y su entorno familiar, en los cuales presentó el plan de desarrollo y la visión a futuro del fútbol hondureño.

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Rodríguez, quien forma parte del FC Barcelona, es hijo de padres hondureños. Tras conocer en detalle el proyecto federativo y comprender las oportunidades que este representa para su crecimiento deportivo y formación integral, tanto el jugador como su familia han decidido sumarse a esta iniciativa.

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Sus padres han expresado su respaldo a la decisión, valorando el significado que tiene para su hijo representar a Honduras y ser parte activa de un proceso orientado al desarrollo y la competitividad internacional.

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La FFH destaca esta incorporación como un paso importante en la construcción de un futuro sólido para la Selección Nacional, apostando por jóvenes talentos con identidad y compromiso. Asimismo, reconoce la gestión del Director Deportivo, cuya labor continúa siendo fundamental en la captación e integración de jugadores con alto potencial.