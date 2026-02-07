Es tendencia:
Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras con lo que hace en Colombia y envía este mensaje a Carlos Pavón

Dereck Moncada es el jugador hondureño del momento, el ex Olimpia la está rompiendo en Colombia.

Por José Rodas

Dereck Moncada anotó doblete en la victoria de Inter Bogotá sobre Medellín.
Con tan solo 18 años, Dereck Alessandro Moncada Arguijo, tiene a sus pies a toda Honduras con sus grandes actuaciones en tan solo 5 partidos jugados con el Internacional de Bogotá.

El ex Olimpia, que salió gratis del cuadro melenudo, dio el gran salto y vaya que tuvo razón con irse. En la quinta jornada del fútbol cafetero marcó un doblete.

Lo hizo ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Moncada ha demostrado en ambos tantos que tiene velocidad y sobretodo una gran defición de diferencia.

Para dimensionar su trabajo hecho en Colombia, Dereck Moncada en Olimpia realizó 7 goles en 42 partidos, ya con el Inter lleva 5 en 5 juegos disputados, una barbaridad.

La gran diferencia es donde lo utiliza Ricardo Valiño, su técnico (especialista en trabajar con jóvenes) lo posiciona como media punta, le permite explotar su velocidad tirando diagonales, lo acercó al área y está teniendo resultados.

El Inter de Bogotá llegó a 10 unidades en la primera división de Colombia y de momento amaneció en el primer lugar, a la espera de otros resultados.

Mensaje de Dereck Moncada a Carlos Pavón

Gustavo Roca, periodista hondureño, ha revelado más datos sobre la participación de Dereck y ha dejado un mensaje a Carlos Pavón, leyenda del fútbol catracho. Lo ha superado.

En tan solo cinco partidos, superó los tres tantos que hizo Carlos Pavón cuando jugó para el Deportivo Cali. “La Sombra Voladora” necesitó 14 partidos.

Así fue el nuevo doblete de Dereck Moncada en Colombia

