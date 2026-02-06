“Jugar con Messi”: tiene raíces centroamericanas, fichó por el Inter Miami y se confiesa

Lesther García de 20 años es el joven que recientemente el Inter Miami fichó para su primer equipo. El futbolista es de padres hondureños, por lo que tiene la posibilidad de formar parte de la Selección de Honduras.

Para García es el primer contrato como futbolista profesional. Será compañero del hondureño David Ruiz; también de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Jordi Alba.

Lesther García, en una entrevista con diario Diez aseguró que su sueño es ser seleccionado con La H y dar el salto a Europa y enfrentarse con estrellas como Mbappé y Erling Haaland.

Juega de defensor central por la derecha y desde al menos diez años ha pasado por las diferencias academias del Inter Miami, club con el que realizó la prueba en 2022 y logró convencer al cuerpo técnico para quedarse en el equipo de Florida.

“Es mi consejero. Yo lo veo a él como un hermano grande ya que nos crecimos juntos casi toda la vida, entonces sí, es mi consejero”, dijo García al ser consultado sobre su relación con David Ruiz.

“Hemos estado jugando casi toda la vida aquí, en los equipos de Miami y cuando lo ves jugando en la MLS con Suárez, Busquets, Alba y Messi, con todas estas figuras y tú jugaste con él”, agregó García.

Lesther García junto a Jordi Alba y Sergio Busquets. Foto: Lester García.

García también contó que hace un año estuvo en Honduras, pero tiene planeado retornar al país una vez culmine la temporada en la MLS.

“Fui la última vez hace un año, me gusta Honduras mucho. Yo iba mucho antes cuando estaba chiquito, iba a casi todos los veranos. Tengo planeado ir ahorita después de la temporada”, aseguró.

Más hondureño que estadounidense

“Sí claro, me siento más hondureño que estadounidense. Elegiría a Honduras 100%”, dijo Lesther García, quien contó que sus padres son de Puerto Cortés.

El defensor hondureño relató que son tres los futbolistas de Honduras que admira por su desempeño en el terreno de juego.

“Jugadores como Kervin Arriaga, Deybi Flores, Denil Maldonado, que también juega en mi posición. Me gustan esos tres. Esos son jugadores que tienen mucha jerarquía, carácter, que meten mucho el pie“, dijo.

El sueño de jugar con Messi

García también contó que es fan del Barcelona y Lionel Messi, por lo que compartir en el terreno de juego con el astro argentino es uno de sus grandes sueños.

“Imagínate ya viéndolo todos los días, me dan ganas de jugar ya con él”, contó el catracho.

“No es que me dan nervios, pero sí digo: Estoy al lado de Messi, tengo que jugar. Imagínate estar al lado de esas estrellas, es un sueño. Pero por lo menos ya está Messi, ese es mi sueño, jugar al lado de Messi”, mencionó.

De esta forma, Lesther García se convierte en un reto más del nuevo director deportivo Francis Hernández de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

García debutó en abril de 2025 con el Inter Miami 2. Foto: X Inter Miami.