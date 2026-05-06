“Interesados”: Alajuelense recibe el guiño del representante de Saturnino Cardozo mientras Liberia define finalista con Saprissa

La salida de Óscar Ramírez revolucionó a Liga Deportiva Alajuelense. Si bien estaba dentro de las posibilidades, se dio más rápido de lo que el liguismo esperaba: “Machillo” pidió dos semanas para meditar la decisión final sobre su futuro, pero le pusieron como fecha límite este lunes y se la terminó comunicando a la directiva el sábado.

Desde entonces, se intensificó la búsqueda de un reemplazante para encarar el último semestre del año. Y el perfil que más gusta puertas adentro es el de José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, quien se encuentra en plena disputa con Deportivo Saprissa por el boleto a la final del Torneo Causura 2026.

El representante de Cardozo, Luis García, habló este miércoles en el programa Columbia Deportiva y, ante la creciente ola de especulaciones, volvió a negar que hayan existido hasta el momento charlas formales con la Liga. Pero sí dejó la puerta abierta para negociar una vez finalice la participación de los liberianos en el campeonato.

Agente de Saturnino Cardozo le envía un guiño a Alajuelense

“Mira, te platico un poco los procesos que pasa un equipo cuando se queda sin técnico, para que la gente sepa, cuando se queda sin técnico”, comenzó explicando García. “Generalemente hacen una reunión y no es que si el director deportivo dice que este entrenador es, va a ser ese. No. Se hace un consejo, se cabildea y, dentro de las barajas de los entrenadores en los que posiblemente estarían interesados en Alajuelense, sí supe que está el profe Cardozo. Solamente es eso. Lo supe por los medios de comunicación, no porque nos hayan contactado ni mucho menos“.

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Además, el agente mexicano le tiró flores al club rojinegro: “Es una institución muy seria que no va a querer meterse en medio de una liguilla, de partidos tan importantes, para desestabilizar a equipos. Sobre todo cuando uno de sus candidatos están jugando contra Saprissa, que es su mayor rival“.

“Lo digo honestamente, no creo que Alajuelense quiera que quede campeón (para empezar a negociar). Sinceramente, no ha habido ningún acercamiento formal conmigo, con el profe o con la gente de Liberia”, recalcó García en la antesala de la semifinal de vuelta, que se jugará este domingo a las 7:00 p.m. en La Cueva.

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Las palabras del representante adquieren un mayor peso si se tiene en cuenta un factor clave: José Cardozo y el club liberiano llegaron a un acuerdo económico, pero el tema la renovación es un asunto que se abordará una vez finalice el Clausura 2026. Además, el exgoleador de Toluca tiene ofertas desde México y su Paraguay natal.

En síntesis

José Saturnino Cardozo es el candidato número uno de la directiva de Alajuelense para tomar el lugar de Óscar Ramírez tras su renuncia.

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El representante del técnico, Luis García, confirmó que sabe del interés manudo por los medios y, aunque no hay oferta formal, elogió la seriedad de la institución.

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Cualquier negociación iniciará una vez que Liberia termine su participación en las semifinales ante Saprissa, ya que Cardozo aún no firma su renovación.