Saprissa recibe la noticia que puede costarle a Jorkaeff Azofeifa la suspensión de Unafut: “Revisión de oficio”

Saprissa consiguió un empate 1-1 en su visita a Liberia por la ida de las semifinales del Clausura 2026. El resultado mantiene abierta la serie y le da al conjunto morado la posibilidad de definir el pase a la final en casa, frente a su afición.

Sin embargo, el marcador quedó en segundo plano por una acción relacionada con Jorkaeff Azofeifa, que no apareció en la transmisión oficial y generó polémica. Ante esta situación, en Liberia decidieron actuar y presentar el caso para que sea revisado por Unafut.

ver también “Suspensión de tres partidos”: Jorkaeff Azofeifa hizo un gesto que no se vio en TV y Saprissa vuelve a quedar en la mira de Unafut

Así respondió Liberia sobre lo ocurrido con Jorkaeff Azofeifa

Jesús Mejía, gerente general de Liberia, confirmó a Teletica Radio que el club presentó pruebas ante el Tribunal Disciplinario para que se revisen los gestos obscenos realizados por Jorkaeff Azofeifa durante la celebración del gol morado en la ida de las semifinales del Clausura 2026.

La dirigencia liberiana espera que el caso sea analizado y que se determine si corresponde una sanción.

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“Nosotros creemos en el juego limpio, en el respeto y en la institucionalidad, el día de ayer acudimos a los canales formales para que se analicen los hechos y que el órgano disciplinario pueda tomar decisiones”, comentó Jesús Mejía en Teletica Deportes Radio.

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“Estamos solicitando es una revisión de oficio referente una acción que sucede en el festejo del gol de Saprissa en el que Jorkaeff Azofeifa hace gestos obscenos“, compartió el dirigente de Liberia.

Jesús Mejía – Gerente General de Liberia

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“En este momento estamos en las evidencias claras a través de la televisora FUTV, nosotros no estamos acusando a nadie, solo llevamos el material audiovisual para que se revise y analice“, finalizó Mejía.

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Esto dice el reglamento de Unafut

El reglamento de Unafut contempla castigos para comportamientos considerados ofensivos durante un encuentro, especialmente cuando estos van dirigidos hacia aficionados, rivales u otras personas presentes en el estadio.

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Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000) la primera vez, cuatro partidos y una multa de trescientos mil colones (₡300.000) la segunda vez y cinco partidos y una multa de cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) la tercera vez y siguientes, por insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general.

Ahora quedará en manos de Unafut determinar si existen pruebas suficientes para actuar de oficio y revisar el caso de Jorkaeff Azofeifa, con la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario si consideran que lo ocurrido amerita una sanción.

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