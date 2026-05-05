La gerencia deportiva de Liga Deportiva Alajuelense, comandada por Carlos Vela, ya trabaja de lleno en la reestructuración del equipo tras el estrepitoso fracaso consumado en el Torneo Clausura 2026.

Los manudos no solo tienen la obligación de designar a un nuevo entrenador tras la renuncia de Óscar Ramírez, sino que además la directiva considera imperativo depurar el plantel y moverse agresivamente en el mercado de fichajes para encarar la segunda mitad del año.

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Operativo retorno en la zaga

Dentro de esta planificación, uno de los objetivos primordiales en las oficinas del Morera Soto es concretar el regreso de Farbod Samadian. El defensa central de 21 años, con raíces iraníes, fue uno de los puntos más altos y regulares de Puntarenas FC este semestre, club donde se encuentra cedido hasta el mes de diciembre.

El plan de Carlos Vela es negociar directamente con los jerarcas del equipo porteño para alcanzar un acuerdo económico que permita finiquitar el préstamo antes de tiempo.

Farbod Samadian jugó 17 partidos y anotó 3 goles en el Puerto (X).

Sin embargo, más allá del interés por repatriar al zaguero, Alajuelense tiene sobre la mesa otros dos regresos prácticamente confirmados que podrían darle frescura a la ofensiva del próximo entrenador.

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Las opciones que deja el descenso de Guadalupe

Se trata de Tristan Demetrius y Jorge Morejón, atacantes de 21 y 19 años respectivamente, quienes disputaron el Clausura a préstamo defendiendo los colores de Guadalupe FC.

El “Equipo de la Rosa” acaba de sentenciar su relegación a la Liga de Ascenso (cerrando una breve estadía de apenas una temporada en la máxima categoría), y como los contratos de cesión de ambos jugadores expiran en junio, es inevitable que el extremo y el centrodelantero regresen a las filas manudas para definir su futuro.

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Demetrius llegó al final de su préstamo en el descendido Guadalupe (LDA).

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Cabe recordar que Demetrius estaba sumando minutos importantes con el primer equipo a principios de 2026, pero la llegada del argentino Malcom Pilone forzó su salida de Tibás debido a que el cupo de extranjeros quedó lleno.

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Ahora, con el ex Liberia marginado de las canchas por lesión hasta 2027, se libera de nuevo una plaza foránea. Esta situación le abre las puertas de par en par al extremo caribeño para tener una segunda oportunidad en Alajuelense y demostrar su valía en el Morera Soto, donde ya supo celebrar un gol con el uniforme de Guadalupe.

En síntesis

Tras el fracaso del Clausura 2026 y sin DT, Carlos Vela busca rearmar el plantel.

Uno de los principales objetivos es cortar el préstamo de Farbod Samadian en Puntarenas para blindar la defensa.

Los juveniles Tristan Demetrius y Jorge Morejón vuelven a la Liga en junio, luego de su cesión en el recién descendido Guadalupe FC.

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