La salida de Óscar “Machillo” Ramírez dejó un vacío enorme en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, y la dirigencia sabe que no hay margen de error a la hora de elegir a su reemplazante.

Durante su reciente intervención en el programa 120 Minutos, León Weinstok, Secretario de la Junta Directiva rojinegra, no solo habló sobre el adiós del histórico entrenador, sino que aprovechó los micrófonos para dejar muy claro el perfil que buscan.

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Las 3 condiciones innegociables para el nuevo DT

Para la directiva eriza, el próximo estratega debe cumplir con tres pilares fundamentales para poder estampar su firma con la institución:

Obligación de ir por todo: En Alajuelense no hay torneos de transición. Weinstok fue tajante sobre la presión de ganar que existe en el club: “Estamos buscando un entrenador que tenga experiencia, que pueda entender la relevancia y el peso que es dirigir un equipo como LDA. Tiene que salir a buscar todos los títulos, desde la Supercopa hasta la Centroamericanay el torneo nacional.”

En Alajuelense no hay torneos de transición. Weinstok fue tajante sobre la presión de ganar que existe en el club: Voz de mando y manejo del camerino: Tras un torneo complicado, el orden interno es prioridad. “Que tenga un buen manejo de grupo, eso es lo que buscamos, alguien que también tenga rodaje en varios equipos” , sentenció el directivo.

Tras un torneo complicado, el orden interno es prioridad. , sentenció el directivo. Adaptabilidad: El nuevo cuerpo técnico no podrá desarmar lo que ya está construido, sino que deberá acoplarse a las piezas actuales. “Que pueda ajustarse al estilo de juego que se busca en la institución, porque hay un estilo armado y una planilla armada en ese sentido”, advirtió Weinstok.

¿Cómo avanza el proceso?

Aunque Alajuelense maneja todo con un hermetismo absoluto respecto a los nombres específicos de los posibles candidatos, Weinstok adelantó los pasos que seguirán en los próximos días bajo la batuta del gerente deportivo.

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“Carlos Vela le presentará en estos días a la JD su recomendación de entrenadores para, junto con Carlos, discutirlo y tomar una decisión para empezar la negociación”, explicó el Secretario.

En síntesis

El nuevo DT debe entender el peso de dirigir a la Liga y salir a ganar obligatoriamente la Supercopa, la Copa Centroamericana y el torneo nacional.

La directiva pide un técnico con rodaje para manejar el grupo y que, además, se adapte al estilo de juego y a la planilla que ya está armada.

Carlos Vela presentará en los próximos días su terna de candidatos recomendados a la Junta Directiva para tomar la decisión final e iniciar negociaciones.