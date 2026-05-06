Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Diego Campos estaba por renovar su contrato en Bali pero sufrió la peor lesión y ahora es baja indefinida: “Deberá ser operado”

Diego Campos recibió una pésima noticia al lesionarse con el Bali United, justo cuando estaba a punto de renovar contrato.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Diego Campos y una lesión que lo aleja de los campos de juego
© Bali UnitedDiego Campos y una lesión que lo aleja de los campos de juego

Diego Campos vivía un momento clave en su carrera, ya que estaba próximo a renovar su contrato con el Bali United, club con el que mantiene vínculo hasta el 31 de mayo de 2026.

Sin embargo, una lesión de gravedad cambió por completo su situación, dejándolo fuera de las canchas por varios meses y obligándolo a pasar por el quirófano.

Surf, un gimnasio en la playa y goles en Bali: la nueva vida de Diego Campos mientras Alajuelense se queda afuera del Clausura 2026

ver también

Surf, un gimnasio en la playa y goles en Bali: la nueva vida de Diego Campos mientras Alajuelense se queda afuera del Clausura 2026

Malas noticias para Diego Campos

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer que Diego Campos sufrió una ruptura del ligamento cruzado en la rodilla, por lo que deberá ser operado y estará fuera de las canchas durante varios meses.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol americano y texto que dice

Diego Campos con Bali United

Además, esta lesión complica su panorama inmediato, ya que el jugador se encontraba en proceso de renovación de contrato, pero el acuerdo todavía no había sido firmado.

“Lamentable noticia, Diego Campos sufrió una ruptura ligamento cruzado de la rodilla, deberá ser operado y estará fuera varios meses. El jugador estaba por renovar su contrato pero aún no había firmado. Pronta recuperación para el delantero”, compartió el periodista Kevin Jiménez.

Publicidad

Nuevo reto para Diego Campos

El exjugador de Alajuelense dejó una huella importante en el club, acumulando 104 partidos, con un aporte de 27 goles y 4 asistencias, además de conquistar 6 títulos con la institución manuda.

Ahora, a sus 30 años, afronta un nuevo desafío en su carrera: recuperarse de esta lesión y regresar lo antes posible a la actividad profesional.

Publicidad

Datos claves

  • Diego Campos sufrió una ruptura del ligamento cruzado y deberá ser operado, quedando fuera varios meses.
  • La lesión llega en un momento clave, ya que estaba cerca de renovar con Bali United.
  • Su futuro queda en duda porque el contrato aún no había sido firmado.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Surf, un gimnasio en la playa y goles en Bali: la nueva vida de Diego Campos
Liga Deportiva Alajuelense

Surf, un gimnasio en la playa y goles en Bali: la nueva vida de Diego Campos

Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica
Costa Rica

Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica

La afición de Alajuelense señala a 4 jugadores y pide por el regreso de un campeón
Liga Deportiva Alajuelense

La afición de Alajuelense señala a 4 jugadores y pide por el regreso de un campeón

Alajuelense lo dejó ir y ahora es legionario
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense lo dejó ir y ahora es legionario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo