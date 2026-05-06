Diego Campos estaba por renovar su contrato en Bali pero sufrió la peor lesión y ahora es baja indefinida: “Deberá ser operado”

Diego Campos vivía un momento clave en su carrera, ya que estaba próximo a renovar su contrato con el Bali United, club con el que mantiene vínculo hasta el 31 de mayo de 2026.

Sin embargo, una lesión de gravedad cambió por completo su situación, dejándolo fuera de las canchas por varios meses y obligándolo a pasar por el quirófano.

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Malas noticias para Diego Campos

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer que Diego Campos sufrió una ruptura del ligamento cruzado en la rodilla, por lo que deberá ser operado y estará fuera de las canchas durante varios meses.

Diego Campos con Bali United

Además, esta lesión complica su panorama inmediato, ya que el jugador se encontraba en proceso de renovación de contrato, pero el acuerdo todavía no había sido firmado.

“Lamentable noticia, Diego Campos sufrió una ruptura ligamento cruzado de la rodilla, deberá ser operado y estará fuera varios meses. El jugador estaba por renovar su contrato pero aún no había firmado. Pronta recuperación para el delantero”, compartió el periodista Kevin Jiménez.

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Nuevo reto para Diego Campos

El exjugador de Alajuelense dejó una huella importante en el club, acumulando 104 partidos, con un aporte de 27 goles y 4 asistencias, además de conquistar 6 títulos con la institución manuda.

Ahora, a sus 30 años, afronta un nuevo desafío en su carrera: recuperarse de esta lesión y regresar lo antes posible a la actividad profesional.

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Datos claves

Diego Campos sufrió una ruptura del ligamento cruzado y deberá ser operado , quedando fuera varios meses.

y deberá , quedando fuera varios meses. La lesión llega en un momento clave, ya que estaba cerca de renovar con Bali United .

. Su futuro queda en duda porque el contrato aún no había sido firmado.