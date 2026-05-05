Tras la renuncia de Óscar Ramírez, la gran interrogante que rodea a Liga Deportiva Alajuelense es quién será el elegido por la Junta Directiva para ocupar la vacante en el banquillo del Morera Soto de cara al Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, la afición rojinegra también exige respuestas sobre el futuro de aquellos jugadores cuya continuidad quedó en tela de juicio tras el fracaso en el Clausura, ya sea porque sus contratos finalizan, manejan ofertas en el mercado de fichajes o, simplemente, porque su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado.

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“Lo correcto es suspender las llegadas y salidas”

La partida del Machillo obligó a la dirigencia a pisar el freno en la planificación deportiva. Según detalló Weinstok, las decisiones sobre la plantilla han quedado temporalmente congeladas para no entorpecer el trabajo del próximo cuerpo técnico.

“Carlos Vela con Óscar ya había trabajado temas de la plantilla para este semestre. Con la salida de Óscar, muchas llegadas y salidas que tal vez antes ya se tenían decididas, lo correcto es suspenderlas hasta la llegada del nuevo entrenador“, sentenció el Secretario de la Junta Directiva.

“Él será el que confirme todo lo que ya está, o parte de, porque será el siguiente responsable. No es que no se está haciendo un análisis de la planilla, que no va a haber más salidas y llegadas, pero lo correcto es esperar la llegada del nuevo entrenador“, agregó Weinstok.

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¿Qué pasará con Joel Campbell?

Bajo este nuevo panorama, queda claro que el destino de figuras como Joel Campbell, quien parecía tener un pie y medio afuera del club, dependerá exclusivamente del criterio del próximo DT.

En el caso concreto del ex Arsenal, Weinstok señaló: “El contrato de Joel terminaba este torneo, habría que ver si entra en los planes o no del nuevo entrenador que venga. Habría que renovarlo”.

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El reemplazante de Machillo Ramírez decidirá si Campbell entra en sus planes (LDA).

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“Hay jugadores que a nivel gerencial se estima que podrían no continuar, pero comunicar y tomar esa decisión final hay que verlo con el nuevo entrenador que venga“, profundizó el directivo manudo. “No es que no pasa nada y no va a pasar nada, pero hay un orden de las cosas. Digamos que se trae a un jugador X o se da la salida de un jugador Y. Si después resulta que para el esquema del entrenador ese jugador era una pieza importante, podría verse distinto“.

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Para cerrar, Weinstok garantizó que la evaluación interna será severa: “Esto no significa que no hay autocrítica o que no hay una mano fuerte sobre el rumbo, porque efectivamente los resultados que hubo este semestre no nos tienen nada contentos, y para buscar resultados distintos hay que cambiar“.

En síntesis

La directiva manuda frenó las salidas y llegadas que ya estaban planeadas con Óscar Ramírez, a la espera de que el nuevo entrenador asuma el control.

El experimentado atacante, cuyo rendimiento fue muy criticado en el Clausura, dependerá de la evaluación y el esquema del próximo cuerpo técnico para definir si sigue en la Liga.

Pese a la pausa en los anuncios oficiales, Weinstok aseguró que en el club existe autocrítica y dejó una advertencia contundente: “Para buscar resultados distintos hay que cambiar”.

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