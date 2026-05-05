Es oficial: Jorge Luis Pinto responde lo que todo Alajuelense estaba esperando para reemplazar al Machillo Ramírez

El nombre de Jorge Luis Pinto se convirtió en protagonista en medio de la incertidumbre que vive Alajuelense tras la salida de Machillo Ramírez.

Con el club en plena búsqueda de un nuevo entrenador, el experimentado técnico rompió el silencio y se pronunció sobre la posibilidad de asumir el cargo, generando gran expectativa entre la afición rojinegra.

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¿Qué respondió Jorge Luis Pinto sobre tomar el mando de Alajuelense?

En medio de la búsqueda de un nuevo entrenador para Alajuelense, el nombre de Jorge Luis Pinto ha tomado fuerza entre aficionados y analistas.

En ese contexto, el periodista José Pablo Alfaro le consultó directamente si su edad podría ser un factor en contra para asumir el cargo.

Ante esto, el experimentado técnico respondió con seguridad, restándole importancia al tema y asegurando que se encuentra en óptimas condiciones.

Además, destacó que su experiencia y estado físico pesan más que cualquier cuestionamiento, dejando claro que se siente plenamente capacitado para dirigir.

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Si bien desde Alajuelense no han dado nada oficial al respecto, el mismo Jorge Luis Pinto respondió de manera contundente.

Jorge Luis Pinto – Getty

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“Voy a pedir que Trump, Putin y Lula renuncien, y eso que ellos están mayores. Hoy, gracias a Dios, estoy superbién en todo, mejor que nunca. Mi experiencia, mi salud y mis vivencias son y están mejor. Independientemente de esta idea“, comentó Jorge Luis Pinto al periodista José Pablo Alfaro.

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Datos claves

Jorge Luis Pinto es uno de los principales candidatos para dirigir Alajuelense , en medio de la búsqueda de un nuevo técnico.

, en medio de la búsqueda de un nuevo técnico. El tema surgió luego de que José Pablo Alfaro le preguntara si su edad podría influir en su llegada al cargo .

. Pinto aseguró que está en óptimas condiciones y listo para dirigir, destacando que su experiencia y estado físico pesan más que cualquier duda.