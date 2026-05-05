Arsenal y Atlético de Madrid definirán un lugar en la final de la UEFA Champions League después del empate 1-1 conseguido en el partido de ida en el Wanda Metropolitano. Los tantos de Julián Álvarez y Viktor Gyökeres dejaron la eliminatoria abierta para ambos equipos.
La serie se resolverá en el Emirates Stadium, donde Arsenal y Atlético de Madrid intentarán imponer su juego para quedarse con el primer boleto a la final, programada para el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.
Recordemos que este encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid arranca a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).
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