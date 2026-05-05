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Arsenal 0-0 Atlético de Madrid EN VIVO: comienza el primer tiempo – minuto a minuto de la semifinal de vuelta de la Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid estarán definiendo al primer finalista de la UEFA Champions League. Sigue el minuto a minuto.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

¡Ya rueda la pelota!  Juegan Arsenal y Atlético de Madrid por un boleto a la gran final de la UEFA Champions League.

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¡Así llegó Atlético de Madrid al estadio!

Así llegaron los dirigidos por Simeone al estadio. 

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¡La llegada del Arsenal!

Así llegaron los dirigidos por Arteta al estadio. 

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Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Así han estado los últimos encuentros entre Arsenal y Atlético de Madrid

• 29/04/2026 Atlético 1-1 Arsenal – Champions League
• 21/10/2025 – Arsenal 4-0 Atlético – Champions League
• 26/07/2018 – Atlético 1-1 Arsenal – Champions Cup
• 03/05/2018 – Atlético 1-0 Arsenal – Europa League (Semi)
• 26/04/2018 – Arsenal 1-1 Atlético – Europa League (Semi)

Las bajas que tendrá Arsenal

Las bajas de Arteta para este partido ante Atlético de Madrid.

  • Mikel Merino – Lesionado
  • Kai Havertz – Lesionado
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Las bajas que tendrá Atlético de Madrid

Simeone no podrá contar con los siguientes jugadores para este partido: 

  • José María Giménez – Lesionado
  • Pablo Barrios – Lesionado
  • Nico González – Lesionado

¡Así llega Atlético de Madrid para este partido!

Atlético de Madrid llega al duelo de vuelta con sensaciones más irregulares. Viene de conseguir una victoria 2-0 ante Valencia, un resultado que le da impulso, pero que no borra del todo las dudas recientes en su rendimiento.

En LaLiga 2025-26 se ubica en la cuarta posición con 63 puntos en 34 partidos, mostrando cierta inconsistencia en sus últimos encuentros. Por eso todos las flechas apuntarán a la Champions, que es lo único que le queda en esta campaña.

¡Así llega Arsenal para este partido!

Arsenal llega al partido de vuelta ante el Atlético de Madrid en un gran momento de forma. Viene de imponerse con autoridad 3-0 sobre Fulham, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.

Además, se mantienen en la pelea de la Premier League con el Manchester City en una disputa que estará hasta el final. Ahora, todos los focos estarán en la Champions definiendo ante su gente contra Atlético de Madrid.

¡ESTOS SON LOS ELEGIDOS EN ARSENAL!

Este es el once de Arteta para conseguir el boleto a la final de la Champions ante su gente. 

¡ASÍ SALE JUGANDO ATLÉTICO DE MADRID!

Simeone confirmó los 11 titulares que saldrán a buscar ese boleto a la gran final de la UEFA Champions League.

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¡HOY SE DEFINE AL PRIMER FINALISTA DE LA CHAMPIONS!

Arsenal recibe al Atlético de Madrid para ver quién será el primer finalista de esta temporada en la UEFA Champions League.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Arsenal vs. Atlético de Madrid por la vuelta de las semis de Champions
© ChatGPTArsenal vs. Atlético de Madrid por la vuelta de las semis de Champions

Arsenal y Atlético de Madrid definirán un lugar en la final de la UEFA Champions League después del empate 1-1 conseguido en el partido de ida en el Wanda Metropolitano. Los tantos de Julián Álvarez y Viktor Gyökeres dejaron la eliminatoria abierta para ambos equipos.

La serie se resolverá en el Emirates Stadium, donde Arsenal y Atlético de Madrid intentarán imponer su juego para quedarse con el primer boleto a la final, programada para el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Recordemos que este encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid arranca a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá).

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