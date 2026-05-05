12:02hs ¡Así llega Atlético de Madrid para este partido!

Atlético de Madrid llega al duelo de vuelta con sensaciones más irregulares. Viene de conseguir una victoria 2-0 ante Valencia, un resultado que le da impulso, pero que no borra del todo las dudas recientes en su rendimiento.

En LaLiga 2025-26 se ubica en la cuarta posición con 63 puntos en 34 partidos, mostrando cierta inconsistencia en sus últimos encuentros. Por eso todos las flechas apuntarán a la Champions, que es lo único que le queda en esta campaña.