Xelajú recibe noticia que podría perjudicar su serie contra Monterrey en la Concachampions

Xelajú MC celebró ayer frente a Comunicaciones aunque el triunfo dejó sensaciones encontradas en el campamento de los Súper Chivos, luego de confirmarse la baja del centrocampista Claudio De Oliveira, quien no podrá estar presente en el compromiso del miércoles ante Monterrey por la Copa de Campeones de la Concacaf.

El mediocampista, que había sido titular en el clásico ante los cremas, tuvo que ser sustituido al minuto 72, una situación que encendió de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico. Tras el encuentro, el entrenador Roberto Hernández Ayala reconoció que el panorama no era alentador tras ver la forma en la que el jugador abandonó el terreno de juego.

Este martes, De Oliveira fue sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión y los resultados confirmaron una elongación del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, diagnóstico que obliga al futbolista a iniciar un proceso de recuperación.

De acuerdo con las estimaciones médicas, el centrocampista estará fuera de las canchas entre 20 y 25 días, un periodo que le impedirá disputar los dos encuentros ante los regios, justo cuando comenzaba a ganarse un lugar en el esquema táctico de Hernández Ayala.

La ausencia de Claudio De Oliveira representa un golpe sensible para Xelajú MC, que pierde equilibrio y dinámica en la mitad del campo en una serie clave a nivel internacional, donde el margen de error es mínimo y la exigencia es máxima.

Además, los Súper Chivos afrontarán el duelo ante Monterrey con dos bajas confirmadas, ya que a la lesión de De Oliveira se suma la ausencia de Jorge Aparicio, quien deberá cumplir una suspensión arrastrada desde la final de la Copa Centroamericana 2025, complicando aún más el panorama para el conjunto altense.