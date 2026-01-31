Xelajú se prepara para recibir a los Rayados de Monterrey por la primera ronda de la Concachampions. El equipo superchivo hará de local en la ida este miércoles y luego tendrá que disputar la vuelta en El Gigante de Acero al siguiente miércoles.

Para este edición, el Estadio Mario Camposeco fue aprobado por la Concacaf después de cumplir diferentes normativas que exige en su reglamento. Allí estará el equipo que comanda Domènec Torrent en la Liga MX y que conquistó en cinco ocasiones la Liga de Campeones Concacaf.

Por reglamentación de la Confederación, se les exige a los equipos que llegan a más tardar el día del partido y con cierta anticipación para reconocer el terreno de juego y también asistir a las conferencias pactadas. Sin embargo, Monterrey tomaría una decisión diferente.

Según trascendió por parte de El Pelón GT, la postura de los Rayados es llegar al estadio apenas unas horas antes al partido que se jugará el miércoles 4 de febrero. De esta manera, no realizarán el reconocimiento y la conferencia de prensa previa.

Monterrey jugará este sábado por la noche frente a los Xolos de Tijuana. En el mismo horario, Xelajú estará enfrentando a Comunicaciones en un partido en el que Roberto Hernández propondrá una pequeña rotación pensando en el duelo contra los mexicanos.

Monterrey vuelve a Xelajú 13 años más tarde

Esta no será la primera vez que los Rayados jueguen en el Mario Camposeco. Ya lo hicieron por los cuartos de final en la edición del año 2013. En aquella ocasión, el cuadro azteca se impuso por 3-1 en Xela y luego fue empate por 1-1 en la vuelta.

