La estrategia de Xelajú para dar la sorpresa ante Monterrey en la Concachampions 2026

Xelajú MC se alista para uno de los mayores retos internacionales de su historia reciente, al confirmar su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde enfrentará en la primera ronda a nada menos que Monterrey de México, en una serie pactada a ida y vuelta que pondrá a prueba el nivel del campeón guatemalteco.

ver también Concacaf lo hace oficial: Xelajú recibe un duro revés para enfrentar a Monterrey en la Concachampions

Consciente de la magnitud del desafío, la Junta Directiva de los súper chivos ya comenzó a trabajar de manera anticipada, poniendo especial énfasis en el compromiso en condición de visita, motivo por el cual activó un proceso de evaluación logística para garantizar que el equipo tenga las mejores condiciones posibles durante su estadía en territorio mexicano.

Como parte de esta planificación, representantes de la dirigencia quetzalteca viajaron a México para realizar una inspección directa del estadio BBVA, escenario donde se disputará el duelo de vuelta, así como del hotel de concentración, las rutas de traslado y otros aspectos clave relacionados con la seguridad y el descanso del plantel.

En lo deportivo, Xelajú MC tiene marcado en el calendario el partido de ida, programado para el miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso (Cempro), donde buscará sacar un resultado positivo que le permita viajar a México con opciones reales de clasificación.

El encuentro de vuelta se disputará el 11 de febrero a las 21:00 horas en el imponente reducto de los Rayados, un escenario exigente donde los chivos deberán mostrar carácter, orden táctico y contundencia para aspirar a dar la sorpresa.

ver también Roberto Hernández no llega solo: los tres refuerzos que tendrá Xelajú tras la salida de Amarini Villatoro

El objetivo de los quetzaltecos es claro: competir de tú a tú y clasificar a los octavos de final del certamen, consolidando el crecimiento internacional del club. Para Xelajú MC, esta serie ante Monterrey no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad de dejar huella en Concacaf y elevar el prestigio del fútbol guatemalteco.

Publicidad