Bocha Batista marca diferencias desde el inicio en la Sele y se distancia del ciclo de Miguel Herrera

La Selección de Costa Rica comenzó a transitar una nueva etapa bajo el mando de Fernando Batista y, aunque el técnico argentino todavía no puede dirigir oficialmente en cancha por temas administrativos, su sello ya empieza a sentirse dentro del grupo. El primer microciclo dejó señales claras de un cambio en la idea de juego, marcando una diferencia evidente respecto al ciclo anterior encabezado por Miguel Herrera.

Durante esta semana, la Tricolor trabajó con futbolistas del campeonato nacional en una serie de sesiones que sirvieron como primer contacto con la metodología del nuevo cuerpo técnico. El equipo realizó cuatro entrenamientos distribuidos entre lunes, martes y miércoles, en los que el énfasis estuvo puesto en conceptos tácticos muy específicos.

Uno de los jugadores que dio detalles del trabajo fue Farbod Samadian, defensor de Puntarenas FC y una de las caras nuevas en la convocatoria. El zaguero explicó que estas prácticas estuvieron enfocadas principalmente en adaptarse a la forma de trabajar del entrenador y en asimilar las primeras ideas que busca implementar en el equipo.

¿Cómo fue el primer entrenamiento del ciclo del Bocha Batista?

“Estoy con más experiencia, aprendo cosas nuevas, pero siempre doy lo máximo. Acá en la Selección, en estos primeros entrenamientos, se le dio mucha prioridad a familiarizarnos con la forma de trabajar. Ha sido una buena semana”, comentó el futbolista, quien además forma parte de un grupo joven que apunta a consolidarse en este nuevo proceso.

Comenzó el ciclo de Fernando Batista con la Selección de Costa Rica. (Foto: FCRF).

En lo estrictamente táctico, Samadian dejó en claro cuáles fueron los ejes principales del trabajo. “Le hemos dado prioridad a la salida con balón, a trabajos de intensidad y a la presión para recuperar el balón desde zona ofensiva”, explicó. Estos conceptos reflejan una búsqueda distinta a la del ciclo anterior, donde el equipo priorizaba una salida más directa y rápida desde el fondo.

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Las diferencias con Miguel Herrera

El cambio de enfoque no es menor. Fernando Batista apuesta por una construcción más elaborada desde la defensa, con mayor protagonismo del balón y una presión alta para recuperar rápido en campo rival. Esta diferencia marca un quiebre respecto a la idea que tenía Miguel Herrera, cuyo plan se apoyaba más en la transición veloz y el juego vertical.

Ahora, el siguiente paso será la conformación de la lista definitiva para los amistosos ante Jordania e Irán, que se disputarán en Turquía. Allí comenzará a verse con mayor claridad el modelo que Batista quiere consolidar en la Selección de Costa Rica. Por lo pronto, el primer mensaje ya quedó claro: hay una nueva forma de jugar y un cambio de identidad en marcha dentro de la Tricolor.

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Datos Claves

El técnico Fernando Batista lideró un microciclo de cuatro entrenamientos entre lunes y miércoles.

lideró un microciclo de entre lunes y miércoles. El defensor Farbod Samadian confirmó que la prioridad táctica es la salida con balón .

confirmó que la prioridad táctica es la . Costa Rica disputará partidos amistosos ante Jordania e Irán en territorio de Turquía.