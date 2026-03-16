Tras la baja de Rubio Rubín en Guatemala, Luis Fernando Tena pidió a esta joya de la Liga Nacional para reemplazarlo

El próximo viernes 27 de marzo, Guatemala se enfrentará a Argelia en su único amistoso —por el momento— de la venidera fecha FIFA. Tendrá lugar en Génova, Italia, y el seleccionador nacional Luis Fernando Tena está definiendo los últimos detalles de la convocatoria que la FFG anunciará próximamente.

En dicho listado habrá cambios importantes, como la vuelta del lateral Allen Yanes tras superar una dura lesión en Mixco, o el llamado de Daniel Méndez, ariete de Pachuca. Pero los más importantes pasan por las ausencias de Nicholas Hagen, Aaron Herrera y Rubio Rubín.

La baja de Rubín es la más sensible de las tres por su presente futbolístico. El nacido hace 30 años en Oregon está teniendo un gran arranque de temporada con El Paso Locomotive FC en la USL: anotó un doblete en el empate 2-2 ante Switchbacks y este sábado aportó un gol y una asistencia para vencer 3-0 a Monterrey Bay.

¿Quién será el reemplazante de Rubio Rubín en Guatemala?

Rubio Rubín no será tenido en cuenta debido a que la fecha estimada del nacimiento de su primer hijo coincide con la semana en que se desarrollará el amistoso ante Argelia. El cuerpo técnico de la Bicolor comprendió su situación y por eso Luis Fernando Tena empezó a pensar en otro futbolista para ocupar la plaza que quedó libre.

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Según dio a conocer el periodista Luis Marín en Ciudad Deportiva, “se había pedido el cambio en el listado con los promotores para que Diego Fernández, de Antigua GFC, fuera tomado en cuenta. A ese momento no sé si lo autorizaron; me dicen que está más para un no, pero ese es el nombre que ha salido”.

Fernández, de 20 años, tiene características diferentes a Darwin Lom y Daniel Méndez. Es un desequilibrante extremo izquierdo que viene de ser titular en el reciente empate 1-1 de los coloniales con Xelajú por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026, en el que lleva dos asistencias en once apariciones.

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El juvenil fue parte del bicampeonato que ganó Antigua bajo el mando de Mauricio Tapia y ya tiene experiencia en las selecciones menores. La última vez que defendió la Azul y Blanco fue en los Juegos Centroamericanos, donde aportó una anotación y un pase gol en el camino hacia el tercer lugar del certamen.

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En síntesis

Baja por paternidad: Rubio Rubín se ausentará del amistoso contra Argelia debido a que el nacimiento de su primer hijo coincide con la fecha FIFA.

Rubio Rubín se ausentará del amistoso contra Argelia debido a que el nacimiento de su primer hijo coincide con la fecha FIFA. El elegido de Tena: ante la ausencia del goleador, el técnico solicitó la inclusión del juvenil Diego Fernández, extremo de 20 años que milita en Antigua GFC.

ante la ausencia del goleador, el técnico solicitó la inclusión del juvenil Diego Fernández, extremo de 20 años que milita en Antigua GFC. Perfil de la joya: Fernández aportaría desequilibrio por las bandas tras destacar con asistencias en el Clausura y tener experiencia previa en selecciones menores.