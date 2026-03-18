Keylor Navas rechazó la propuesta de Pumas: un equipo con un viejo conocido lo espera para junio

El futuro de Keylor Navas vuelve a sacudir el mercado internacional y su continuidad en Pumas está lejos de estar asegurada. El arquero costarricense rechazó la primera propuesta de renovación del club mexicano y, mientras las negociaciones siguen abiertas, un nuevo destino comienza a tomar fuerza: la Major League Soccer, donde un equipo con un viejo conocido ya lo tiene en la mira para el próximo mercado.

Keylor Navas ya rechazó la primera propuesta de Pumas

De acuerdo con ESPN, la directiva de Pumas ya había iniciado conversaciones para extender el vínculo de Navas, cuyo contrato vence en junio. Incluso, el club presentó una primera oferta formal, pero la respuesta del arquero fue negativa, al no quedar conforme con las condiciones planteadas.

El principal punto de conflicto estaría en lo económico y en la duración del contrato. Según trascendió, Navas considera que la propuesta no se ajusta a sus expectativas salariales ni al tiempo de vínculo que pretende asegurar en esta etapa de su carrera, lo que lo llevó a rechazar el ofrecimiento inicial.

Desde México también aseguran que el costarricense no descarta continuar en Pumas, pero espera una mejora sustancial en la oferta. Actualmente, el arquero percibiría un salario cercano a los dos millones de dólares anuales, una cifra que marca el piso de cualquier negociación futura.

Leo Messi querría a Keylor Navas en el Inter Miami.

El equipo que quiere llevarse a Keylor Navas

Según revelaron distintos medios internacionales, el guardameta tico cuenta con una oferta concreta desde Estados Unidos. El principal interesado sería el Inter Miami, club donde milita Lionel Messi, lo que representaría un reencuentro con un entorno competitivo y mediático de alto nivel para el exjugador del Real Madrid.

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Más allá de lo deportivo, el proyecto del club estadounidense y la posibilidad de compartir vestuario con figuras de renombre mundial convierten esa opción en un destino atractivo para el tico.

Mientras el torneo mexicano entra en su tramo final, la dirigencia de Pumas acelera las gestiones para intentar retener a su figura bajo los tres palos. Sin embargo, con una oferta rechazada y un gigante de la MLS al acecho, el futuro de Keylor Navas sigue abierto y apunta a definirse en un mercado que promete movimientos importantes para el fútbol de la región.

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Datos Claves

El portero Keylor Navas rechazó la primera oferta de renovación presentada por el club Pumas .

rechazó la primera oferta de renovación presentada por el club . El Inter Miami de la MLS figura como el principal interesado en fichar al costarricense.

de la figura como el principal interesado en fichar al costarricense. Keylor Navas percibe un salario anual cercano a los dos millones de dólares actualmente.