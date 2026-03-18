Todo Alajuelense en vilo por la lesión de Alexis Gamboa que puede dejarlo fuera por tiempo indeterminado: “No pinta bien”

La Liga Deportiva Alajuelense estuvo muy cerca de concretar la hazaña y eliminar al LAFC en los octavos de final de la Concachampions 2026.

Al fin de cuentas, el gol de David Martínez a los 92 minutos del partido dejó a los manudos sin nada y masticando bronca por la eliminación sufrida en el estadio Alejandro Morera Soto.

ver también Dardo a la Fedefútbol: Machillo Ramírez respondió por qué Alajuelense y los equipos ticos duran poco en Concachampions

Sin embargo, esa no es la única razón que tiene Óscar Machillo Ramírez para lamentarse sino que también perdió a Alexis Gamboa, una de las máximas figuras del equipo, por lesión.

Qué se sabe de la lesión de Alexis Gamboa en Alajuelense

El defensor de 26 años debió debió dejar el campo de juego muy temprano en el partido, a los 13 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro ya estaba 1-0 a favor de la Liga gracias al gol de Santiago van der Putten.

De acuerdo a lo que se vio por televisión, se trataría de una lesión muscular. Y si bien aún no hubo una confirmación oficial al respecto, todo parece indicar lo que dijo Kevin Jiménez: “No pinta bien”.

Alajuelense teme lo peor.

Publicidad

Publicidad

Lo preocupante es que ahora, ya eliminado de la Concachampions, Alajuelense debe apuntar los cañones a defender su título en la Liga Promérica de Costa Rica, donde aún no tiene asegurado su lugar en semifinales.

ver también Alajuelense quiere la 32: Creichel Pérez se olvida de LAFC con una advertencia para Saprissa, Herediano y Cartaginés

En este momento el equipo del Machillo está cuarto, por ahora en zona de clasificación, aunque se viene la parte más caliente del campeonato con partidos clave y habrá que ver cuándo puede volver Gamboa.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

El próximo partido de la Liga será este sábado y nada menos que frente a Herediano, que está segundo en el Clausura 2026. El partido comenzará a las 8:00 pm en el siempre difícil estadio Carlos Alvarado.

Publicidad

En síntesis

David Martínez anotó a los 92 minutos sellando la eliminación de Alajuelense ante LAFC.

anotó a los sellando la eliminación de Alajuelense ante LAFC. El defensor Alexis Gamboa salió lesionado al minuto 13 del primer tiempo por dolencia muscular.

salió lesionado al del primer tiempo por dolencia muscular. Alajuelense enfrentará a Herediano este sábado a las 8:00 pm en el estadio Carlos Alvarado.