Atención, Guatemala: Argentina ya definió el estadio que albergará el amistoso previo al Mundial 2026

Este martes 17 de marzo de 2025 fue confirmado el amistoso entre Argentina y Guatemala previo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“¡Nos vemos en Argentina! La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”, fue el mensaje de confirmación de la AFA para el encuentro.

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Argentina definió el estadio en que jugará frente a Guatemala

La actual campeona del mundo ha decidido que el partido se juegue en La Bombonera, cancha de Boca Juniors, que tiene un valor simbólico para la selección argentina, ya que en su último partido antes del Mundial de Qatar 2022, disputó un amistoso ante Venezuela en este mismo estadio, que ganó. Diego Monroig, reconocido periodista de ESPN es quien ha confirmado la información.

La Albiceleste goleó 3-0 a Venezuela el 25 de marzo de 2022, despidiéndose del público local antes del Mundial. Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi marcaron los goles en una noche de fiesta.

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Ahora, la Selección Argentina se medirá en la misma sede a Guatemala, y Luis Fernando Tena tendrá que tomar nota, ya que este es uno de los partidos de preparación para el nuevo proceso con la selección chapina.

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El amistoso no se puede disputar en el Estadio Monumental de River Plate debido a que habrá un concierto de la banda AC/DC. Por eso, se optó por La Bombonera, un recinto que también servirá como cábala, tal como ocurrió en 2022, cuando Argentina ganó la tercera Copa del Mundo.

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Argentina vs Guatemala: fecha y sede del amistoso

El encuentro entre Argentina y Guatemala se disputará el martes 31 de marzo en territorio argentino y el estadio donde se jugará es La Bombonera de Boca Juniors.

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El historial entre Argentina y Guatemala en fútbol mayor registra tres enfrentamientos, todos amistosos, con victorias contundentes para la Albiceleste. La selección argentina ha demostrado su superioridad con goleadas: 5-0 en 2008, 4-0 en 2013 y 3-0 en 2018, además de un 4-1 más reciente en junio de 2024, destacando la diferencia de jerarquía.