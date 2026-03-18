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“Defender al país”: Adonis Pineda no se olvida de Costa Rica luego de ser convocado por Nicaragua

El guardameta sorprendió al ser llamado por el conjunto pinolero.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El portero fue contundente
© ESPNEl portero fue contundente

La Selección de Nicaragua continúa afinando detalles para la Fecha FIFA de marzo, y una de las grandes sorpresas en la convocatoria ha sido la inclusión del guardameta Adonis Pineda, quien se perfila como una de las novedades más llamativas del combinado pinolero.

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El arquero, que actualmente milita en Puntarenas FC, ha dado el salto al representativo nicaragüense pese a haber nacido en Costa Rica, país donde incluso fue considerado en su momento como una posible alternativa en el arco tras la era de Keylor Navas.

Tras confirmarse su llamado, Pineda no ocultó su emoción y dejó claro su compromiso con la selección. “Estoy contento y listo para cualquier oportunidad. Voy con mucha ilusión a defender al país”, expresó el guardameta en declaraciones brindadas en zona mixta, reflejando su entusiasmo por esta nueva etapa.

El portero también destacó que su convocatoria es fruto del trabajo constante, asegurando que ha venido preparándose para momentos como este. Su rendimiento reciente ha sido clave para ganarse la confianza del cuerpo técnico encabezado por el estratega interino Otoniel Olivas.

Nicaragua ya tiene en el horizonte su próximo reto internacional, cuando enfrente a Selección de Rusia el próximo 27 de marzo, en un compromiso que servirá como prueba exigente para medir el nivel del equipo.

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Todo apunta a que Adonis Pineda podría asumir la titularidad bajo los tres palos en este encuentro, con la misión de ser protagonista y ayudar a los pinoleros a dar la sorpresa internacional, en lo que sería un debut soñado para el guardameta en el escenario internacional.

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