Sorpresa en Alajuelense: Guillermo Villalobos tomó una tajante decisión tras cometer el error que provocó la eliminación ante LAFC

A Liga Deportiva Alajuelense se le escapó la serie ante LAFC en cuestión de segundos. Los angelinos no perdonaron los errores cometidos por los rojinegros y les terminaron remontando 1-2 el partido de vuelta de los octavos de final para eliminarlos in extremis de la Concachampions 2026.

El primer gol, obra del salvadoreño Nathan Ordaz, llegó por un mal despeje del central Guillermo Villalobos, a quien le tocó entrar súbitamente a la cancha por la lesión de Alexis Gamboa. Y la anotación de David Martínez se gestó cuando el volante Alejandro Bran, pese a no tener una marca encima, dio un pase impreciso que tenía como destinatario a Anthony Hernández.

Sin embargo, Villalobos fue fuertemente criticado por parte del liguismo en redes sociales antes y después de que se consumara la eliminación. Razón por la cual el zaguero habría tomado una tajante decisión en las últimas horas.

¿Qué decisión tomó Guillermo Villalobos?

Quizá con el fin de alejarse de los cuestionamientos y la dinámica negativa a la que suelen empujar a las personas —sobre todo cuando son públicas— los algoritmos de las redes sociales, “Memo” Villalobos cerró temporalmente su cuenta de Instagram (@guillermovillalobos7).

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“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página”, reza el aviso de la red social cuando se ingresa al perfil del futbolista, que deberá enfocarse en recuperar el gran nivel exhibido en el semestre pasado, cuando ganó el torneo nacional y el tricampeonato de Copa Centroamericana con la Liga.

El zaguero central de 24 años, que hace días dejó atrás una molestia muscular, registra doce partidos jugados en lo que va del año y un gol. En total, acumula 985 minutos. Por dicha para él, el fútbol siempre da revancha y la oportunidad de redimirse podría llegarle este sábado (8:00 p.m.), cuando el equipo de Óscar Ramírez visite a Herediano por la jornada 13 del Clausura 2026.

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En síntesis