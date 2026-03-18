Panamá se ilusiona: Inter de Milán tomaría una decisión que acerca a Michael Amir Murillo a la Serie A

Michael Amir Murillo dejó atrás los caóticos días en Olympique de Marsella al fichar por Beşiktaş JK para empezar a recuperar la confianza en un momento crítico del año, pues el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y es casi un hecho que lo disputará con la selección de Panamá.

Este cambio de aires le sentó bien al lateral derecho de 30 años. No solo es titular en el conjunto otomano, sino que ya aportó dos goles en siete partidos. Y como premio a su buen presente, el seleccionador Thomas Christiansen lo incluyó en la nómina para los amistosos con Sudáfrica del 27 y 31 de marzo.

Sin embargo, la actualidad de Murillo comienza a despertar interés en otra parte de Europa. En Italia, concretamente, donde dos de los equipos más importantes del país le habrían echado el ojo: AC Milan e Inter de Milán, que se sumó en las últimas horas, según reportó la cuenta Besiktas+ en X.

Se avecina una limpieza en el Inter

De acuerdo al medio español Mundo Deportivo, la directiva del Inter se está preparando para encarar un mercado de fichajes con más salidas que llegadas después de la Copa del Mundo. “Ya no hay intocables. Puede salir cualquiera”, alertó el citado medio en un artículo, que menciona a un lateral derecho entre las posibles salidas.

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Se trata de Matteo Darmian, de 36 años, que tiene contrato con los nerazzurri hasta junio y entra en un grupo de veteranos en una situación similar, como Yann Sommer (37), Stefan de Vrij (34), Francesco Acerbi (38) o Henrikh Mkhitaryan (37). Desde MD son tajantes al respecto: “No parece que todos vayan a renovar”.

El lateral italiano, mundialista en Brasil 2014 y con una extensa trayectoria por clubes como Milán, Parma, Manchester United o Torino, dejaría vacante un lugar que la directiva podría ocupar con Murillo. Empero, el nombre que gana más fuerza por estas horas es el de Marco Palestra (21), que milita en Cagliari y vale 50 millones de euros.

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Beşiktaş, por su parte, no está dispuesto a soltar fácilmente al canalero. Lo firmó hasta mediados de 2029, con opción a un año más y un contrato de 2.5 millones de euros. Falta para el mercado de piernas, pero el nombre de Murillo podría volver a estar en la palestra. Más aún si le va bien en el Mundial.

Datos clave

Interés en la Serie A: el gran presente de Michael Amir Murillo en el Beşiktaş ha despertado el interés del Inter de Milán y el AC Milan .

el gran presente de Michael Amir Murillo en el Beşiktaş ha despertado el interés del y el . Limpieza en el Inter: el club nerazzurro planea una renovación profunda de su plantilla veterana; la posible salida de Matteo Darmian (36 años) abriría una vacante directa en el carril derecho.

el club nerazzurro planea una renovación profunda de su plantilla veterana; la posible salida de (36 años) abriría una vacante directa en el carril derecho. Competencia y mercado: Aunque Murillo es opción, compite con el joven Marco Palestra (Cagliari). Además, Beşiktaş no lo dejará ir fácilmente tras haberle firmado un contrato largo hasta 2029 .

Aunque Murillo es opción, compite con el joven Marco Palestra (Cagliari). Además, Beşiktaş no lo dejará ir fácilmente tras haberle firmado un contrato largo hasta . Vitrina mundialista: El desempeño de Murillo con Panamá en el Mundial 2026 será el factor determinante para que llegue una oferta formal por el defensor de 30 años.