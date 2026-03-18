Lo anunció Concacaf: Santiago van der Putten supera a una figura de Saprissa y en Alajuelense lo celebran

Liga Deportiva Alajuelense continúa asimilando la dura derrota 1-2 sufrida este martes ante LAFC, que lo dejó afuera de la Concachampions. Sin embargo, el equipo hizo un gran trabajo colectivo durante 180 minutos, que achicó todo lo que pudo las diferencias siderales entre ambas plantillas y lo mantuvo luchando hasta el final.

Esto fue posible también gracias al gol de cabeza de Santiago van der Putten, quien apareció en el área angelina al 3′ para mandar al fondo de la red un rebote del consagrado portero Hugo Lloris y luego promedió una gran actuación individual en defensa, superadora a la de la ida, que lo convirtió en figura.

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“No podemos reprocharnos nada, dimos la vida, morimos en 180 minutos, dimos todo lo que podíamos dar y más. Fue un golazo, qué le vamos a hacer, era la única manera que nos iban a romper ese bloque que estaba tan seguro, de afuera del área. Frente en alto, orgullosos de lo que somos y ahora a pensar en el torneo local”, externó el zaguero tras el juego, en el que terminó haciendo historia.

Santiago van der Putten le quitó esta marca a una figura de Saprissa

Según confirmó la Concacaf a través de su sitio web, van der Putten, con 21 años y 265 días, “se convirtió en el defensor costarricense más joven en marcar en la Concacaf Champions Cup desde la temporada 2016-17”. Marca que le arrebató a un compañero suyo de la selección nacional.

Francisco Calvo fue el central tico de menor edad (24) que marcó en aquella edición del torneo. Ocurrió el 18 de agosto de 2016, en la goleada 6-0 propinada por Deportivo Saprissa a CD Dragón de El Salvador en el marco de la primera jornada del Grupo B, celebrada en La Cueva.

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Aunado a este logro, el ex Betis tuvo varias contribuciones defensivas: bloqueó dos disparos al arco, ganó tres de cuatro duelos aéreos y uno de dos por abajo, tuvo dos recuperaciones, realizó un quite sin cometer infracción, hizo tres despejes y nunca fue gambeteado. Métricas de la plataforma Sofascore que explican solo una parte de su gran ascendencia en la zaga central.

Datos clave

Récord de precocidad: Con 21 años y 265 días, Santiago van der Putten se convirtió en el defensa costarricense más joven en anotar en la Concachampions desde la temporada 2016-17.

Con 21 años y 265 días, Santiago van der Putten se convirtió en el defensa costarricense más joven en anotar en la Concachampions desde la temporada 2016-17. Superó a un referente: El zaguero de la Liga le arrebató la marca a Francisco Calvo, quien ostentaba el registro anterior desde 2016, cuando marcó con Saprissa a los 24 años.

El zaguero de la Liga le arrebató la marca a Francisco Calvo, quien ostentaba el registro anterior desde 2016, cuando marcó con Saprissa a los 24 años. Muralla defensiva: Además de su gol a Hugo Lloris, van der Putten registró números impecables: ganó la mayoría de sus duelos, realizó tres despejes y nunca fue gambeteado por el ataque del LAFC.