Rolando Fonseca le dice al Machillo Ramírez lo que pocos se animan sobre Alajuelense: “Está agotado”

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a quedarse en el camino en la Concachampions 2026, tras perder 1-2 ante LAFC en el Morera Soto y despedirse con un global de 2-3. En medio de ese duro escenario, Rolando Fonseca lanzó una crítica directa a Machillo Ramírez y al equipo manudo.

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¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre la eliminación de Alajuelense en la Concachampions?

Rolando Fonseca fue muy crítico al analizar la eliminación de Alajuelense, al considerar que el equipo se quedó sin respuesta física y futbolística en el tramo final del partido, pese a contar con todas las condiciones institucionales para preparar a sus jugadores.

“A pesar de todas las herramientas que tiene Alajuelense como institución para la preparación de sus jugadores, después del minuto 70 todos estaban sin gasolina. ¿Por qué? Porque hay jugadores que no están al nivel”, comentó Rolando Fonseca en una entrevista con el periodista José Alfaro en su canal de Youtube.

Rolando Fonseca (Foto: Teletica)

Además, señaló que varios futbolistas no estuvieron a la altura de la exigencia y cuestionó también las decisiones de Machillo Ramírez, especialmente por no lograr sostener el orden táctico ni encontrar desde el banquillo soluciones que evitaran la jugada decisiva del cierre.

Además, también aprovechó para hablar sobre las decisiones del Machillo Ramírez: “No alcanzó al final para tapar la jugada final. No se mantuvo el orden táctico. Usted debe hacer cambios para mantener eso y no se vieron“.

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“Al final los jugadores de recambio no están al nivel del 11 titular. Faltaban 2 minutos, a esa altura ya en lo físico y en lo mental, está agotado”, afirmó Rolando Fonseca.

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Datos claves

Rolando Fonseca cuestionó el bajón físico de Alajuelense , al asegurar que después del minuto 70 el equipo se quedó sin energía pese a contar con buenas condiciones de preparación.

, al asegurar que después del minuto 70 el equipo se quedó sin energía pese a contar con buenas condiciones de preparación. También señaló que varios jugadores no estuvieron al nivel , tanto los que iniciaron como los de recambio, en un partido de alta exigencia.

, tanto los que iniciaron como los de recambio, en un partido de alta exigencia. Fonseca criticó a Machillo Ramírez por el cierre del juego, al considerar que no se mantuvo el orden táctico ni se hicieron cambios que ayudaran a sostener el resultado.