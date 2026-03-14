El futbol de Guatemala está de luto: Se confirma fallecimiento de exjugador de Comunicaciones y Xelajú MC

El fútbol guatemalteco se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del exfutbolista Daniel Darío Doherr Pérez, quien perdió la vida luego de un trágico accidente aéreo ocurrido en el departamento de San Marcos. La noticia ha causado consternación entre aficionados, excompañeros y personas cercanas al deporte nacional.

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Según los reportes, Doherr, de 31 años, pilotaba una avioneta que se estrelló en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos. Tras el impacto, fue trasladado de emergencia al hospital de la cabecera departamental, donde permaneció varias horas en estado delicado debido a los múltiples golpes sufridos en el cuerpo y la cabeza.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el exjugador no logró superar la gravedad de sus heridas, confirmándose horas más tarde su fallecimiento. La noticia se propagó rápidamente en el entorno del fútbol guatemalteco, donde fue recordado por su paso por diferentes equipos del país.

Durante su etapa como profesional, Darío Doherr formó parte de clubes de la Liga Nacional de Guatemala, entre ellos Universidad de San Carlos FC y Xelajú MC. Con estas instituciones acumuló 27 partidos oficiales y 732 minutos de juego, dejando su huella en la máxima categoría del balompié nacional.

Asimismo, también defendió los colores de equipos de la Primera División, como Deportivo Ayutla, Coatepeque FC y Comunicaciones B. Sin embargo, una grave lesión en la rodilla marcó el rumbo de su carrera y lo llevó a retirarse del fútbol en 2023.

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Tras dejar las canchas, Doherr decidió enfocarse en su formación como piloto, iniciando estudios de aviación para comenzar una nueva etapa en su vida. Además, era hermano del también exfutbolista Héctor Moreira, con quien compartió vestuario en Universidad de San Carlos, una etapa que hoy es recordada con profunda tristeza por quienes los vieron jugar juntos.