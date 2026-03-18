No salió en TV: Aaron Salazar revela lo que le dijo a Son Heung-Min y desató la furia de la figura de LAFC

La Liga Deportiva Alajuelense se despidió de la Concachampions 2026 en los octavos de final luego de perder 1-2 ante LAFC en el Morera Soto, resultado que selló la serie con un global de 2-3 a favor del conjunto estadounidense.

Además del golpe por la eliminación, el encuentro también dejó un momento de tensión protagonizado por Aaron Salazar y Son Heung-Min, en una jugada que provocó la molestia del futbolista rojinegro.

Sin embargo, aunque la situación no pasó a mayores dentro del partido, la acción generó reacciones y posteriormente Salazar se refirió a lo sucedido.

ver también “Nada mejor”: Concacaf genera el enojo de Alajuelense con un mensaje que celebra la clasificación de LAFC

Esto dijo Aaron Salazar sobre la jugada con Son Heung-Min

Cuando arrancaba la segunda mitad, Son llevaba la pelota a toda velocidad por la mitad de la cancha en buscar de igualar las acciones y fue derribado tras una entrada de Aaron Salazar que le costó la tarjeta amarilla al jugador de la Liga.

Esto dijo Aaron Salazar sobre dicha jugada “La verdad es que se juntó todo, no estaba encontrando la pelota, el equipo no se había encontrado”.

“Mi primera opción era jalarlo de la camiseta, luego le expliqué que ya se me había ido un poco lejos y quedó todo bien”, comentó Aaron Salazar en zona mixta sobre la jugada de Son.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Al final, Alajuelense vuelve a quedarse corto en su intento por firmar una participación histórica en la Concachampions, sin poder igualar lo conseguido en la campaña 2014/2015, cuando dejó en el camino a DC United y alcanzó las semifinales junto a Herediano.

Publicidad

El resultado ante LAFC prolonga esa deuda internacional para los rojinegros, que otra vez ven frustrada la posibilidad de meterse entre los mejores de la región.

Publicidad

Datos extras

La jugada ocurrió al inicio del segundo tiempo , cuando Son Heung-Min avanzaba a gran velocidad por el centro de la cancha buscando empatar el partido.

, cuando Son Heung-Min avanzaba a gran velocidad por el centro de la cancha buscando empatar el partido. Aaron Salazar frenó la acción con una falta que le costó la tarjeta amarilla al defensor de Alajuelense.

que le costó la al defensor de Alajuelense. Salazar explicó después lo sucedido en zona mixta, asegurando que primero pensó en jalarlo de la camiseta, que la jugada se le fue un poco larga y que al final todo quedó bien entre ambos.