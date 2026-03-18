Nathan Ordaz no se guarda nada sobre Alajuelense y le manda a Centroamérica el mensaje que más le duele a Saprissa

Alajuelense quedó fuera de la Concachampions 2026 tras perder 1-2 en el Morera Soto frente a LAFC, un resultado que cerró la serie con global de 2-3 para el conjunto angelino.

El cuadro rojinegro no pudo sostener la ventaja que había tomado y terminó viendo cómo se le escapó la clasificación en casa, mientras el club de la MLS avanzó a cuartos de final para enfrentarse a Cruz Azul.

Nathan Ordaz dejó unas palabras luego de esta clasificación haciendo referencia a lo que fue esta gran serie ante Alajuelense y sobre todo, el ambiente que se vivió en el Morera Soto. Un gesto además que no gustará demasiado en las calles del Saprissa.

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Esto dijo Nathan Ordaz sobre Alajuelense en Concachampions

Nathan Ordaz dejó unas declaraciones que seguramente no caerán bien en Saprissa, al elogiar de forma abierta el ambiente que encontró en el estadio de Alajuelense tras la serie de Concachampions.

El atacante reconoció que la Liga les hizo muy difícil el partido y aseguró que la atmósfera en el Morera Soto fue una de las mejores que ha vivido, destacando el apoyo constante de la afición manuda y el impacto que genera el ruido en pleno encuentro.

“Honestamente lo hicieron bastante difícil para nosotros y en cuanto a la atmósfera en el estadio, es uno de los mejores en los que he jugado, cuando todos comienzan a silbar no puedes escuchar al que tienes al lado. Es asombroso todo con ese apoyo”, comentó Nathan Ordaz en zona mixta asombrado por el Morera Soto, algo que evidentemente no gustará en Saprissa

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Datos claves

Nathan Ordaz elogió a Alajuelense al reconocer que LAFC tuvo un partido muy complicado ante el equipo rojinegro.

al reconocer que LAFC tuvo un partido muy complicado ante el equipo rojinegro. El delantero destacó el ambiente del Morera Soto , asegurando que fue uno de los mejores estadios en los que ha jugado por el ruido y el apoyo de la afición.

, asegurando que fue uno de los mejores estadios en los que ha jugado por el ruido y el apoyo de la afición. Sus palabras no caerían bien en Saprissa, porque el atacante dejó muy bien parado el respaldo y la atmósfera que genera la hinchada manuda.