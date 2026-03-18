Rumbo a Europa: Joven promesa de Panamá con grandes opciones de convertirse en legionario

La Selección de Panamá continúa recibiendo noticias alentadoras en torno a sus jóvenes talentos, reafirmando su lugar como uno de los países con mayor exportación de futbolistas en la región de Concacaf.

ver también Lo celebra Thomas Christiansen: Jóvenes promesas de Panamá seguirán los pasos de Kadir Barría

En esta ocasión, el foco está sobre el prometedor mediocampista Estevis López, quien actualmente milita en el Costa del Este y ha comenzado a llamar la atención de clubes internacionales gracias a su proyección y rendimiento a corta edad.

De acuerdo con reportes recientes, equipos de Bélgica, Portugal y Colombia han mostrado interés en seguir de cerca al joven volante, lo que evidencia el crecimiento sostenido del talento panameño en el radar del fútbol internacional.

Incluso, se espera la llegada de scouts desde Portugal en los próximos días para evaluar directamente al futbolista, en lo que podría ser un paso determinante para que López concrete su regreso al fútbol del extranjero en el corto plazo.

Cabe recordar que el mediocampista ya cuenta con experiencia fuera de su país, tras haber formado parte del proyecto de River Plate JV, lo que le ha permitido adquirir una base importante en su proceso formativo antes de regresar al balompié local.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo celebra Thomas Christiansen: Otro jugador de Panamá es contratado por un club de Europa

Con apenas 16 años, Estevis López se perfila como una de las grandes promesas del fútbol panameño, y el interés internacional no hace más que confirmar que su talento podría llevarlo nuevamente al exterior, consolidando así el constante crecimiento del fútbol canalero en la escena global.