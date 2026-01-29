Concachampions 2026: los 10 futbolistas más caros que no juegan en México ni la MLS

La Concachampions 2026 ya calienta motores y, aunque la Liga MX y la MLS suelen llevarse los flashes, acá vamos por otro lado: armamos un ranking con los 10 jugadores más valiosos del torneo que no pertenecen a clubes de México, Estados Unidos y Canadá.

La lista está basada en los valores de mercado de Transfermarkt (en euros) y, como era de esperar, hay un equipo que “pesa” fuerte: Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana.

1) Ángel Zaldívar (Alajuelense) – €900k

Ángel Zaldívar, celebrando su primer doblete con Alajuelense ante Guadalupe. (Foto: La Nación)

El “9” mexicano es, hoy, uno de los nombres más caros del torneo fuera de México y MLS. Flamante refuerzo de Alajuelense, con contrato hasta junio de 2027 y valor de €900k. A sus 31 años, llega con cartel y con una misión clara: goles en noches grandes.

En clave Concachampions, su perfil es el típico delantero que te cambia una serie con media chance: juego de área, oficio y ese timing para aparecer cuando el partido se “parte”.

2) Santiago van der Putten (Alajuelense) – €900k

Santiago van der Putten es una de las joyas de Alajuelense. (Foto: La Teja)

El costarricense es el “otro” €900k del ranking: 21 años, defensor central y uno de los proyectos más fuertes que se ven en la región.

En torneos como este, tener un zaguero joven pero ya consolidado es oro: te ordena la última línea, te sostiene el partido cuando toca sufrir y además suele marcar diferencia en pelotas detenidas (a favor o en contra). Y, por edad/posición, es de esos nombres que siempre quedan en el radar de ligas más fuertes cuando encadenan un buen semestre. De hecho, Barcelona estuvo cerca de ficharlo.

3) Kenneth Vargas (Alajuelense) – €900k

Kenneth Vargas llegó para reemplazar a Kenyel Michel. (Foto: Alajuelense)

Otra apuesta de la Liga para pisar fuerte en Concachampions: jugador de selección, paso por Europa con Hearts de Escocia, 23 años y rol de extremo derecho.

El valor de Vargas no es casualidad: es el tipo de futbolista desequilibrante que, si agarra una llave en ritmo, te obliga a ajustar marcas y laterales. Ha tenido buenas apariciones goleadoras con Costa Rica en el último tiempo, aunque viene de tener poco rodaje en su anterior equipo, Herediano.

4) Ronaldo Cisneros (Alajuelense) – €750k

Ronaldo Cisneros tuvo ya ganó la 31 y la Copa Centroamericana. Ahora, quiere más. (Foto: Alajuelense)

Otro delantero mexicano para el “pack” de arriba: Cisneros, figura de Alajuelense, 29 años, contrato vigente hasta junio de 2026 y valor de €750k.

En series cortas, este tipo de atacante es peligrosísimo porque no necesita diez llegadas para facturar. Si el equipo de Oscar “Machillo” Ramírez logra ponerle la pelota donde más duele, Cisneros ya demostró que tiene con qué inclinar la balanza. Desde su llegada, lleva 10 goles en 27 partidos como Rojinegro.

5) Washington Ortega (Alajuelense) – €700k

El portero uruguayo destaca también por su liderazgo y ascendencia en el vestuario. (Foto: La Teja)

Arquero de 31 años, valor de €700k y un puesto que en Concachampions puede ser decisivo: un portero que te gane una serie.

Cuando el torneo entra en detalles (pelota parada, centros, remates desde media distancia, definición por penales), el portero deja de ser “un jugador más” y pasa a ser media clasificación. Ortega tiene valoración alta para su posición y edad, señal de regularidad y peso competitivo.

6) Alexis Gamboa (Alajuelense) – €600k

Alexis Gamboa pasó también por el SK Beveren de Bélgica. (Foto: Concacaf)

Defensor central, 26 años, €600k de valor y una marcada alza en su nivel que contribuyó para convertirlo en el capitán de la Liga.

En torneos internacionales, los centrales se miden en dos cosas: duelos y concentración. Y Gamboa entra en ese perfil de zaguero zurdo que te sostiene la estructura cuando el rival aprieta o te juega directo. En una edición donde Alajuelense llega por la ruta grande (bicampeón centroamericano), tener un defensor valuado así es parte del porqué.

7) Creichel Pérez (Alajuelense) – €600k

Creichel Pérez es una de las promesas de la Liga. (Foto: La Teja)

Volante ofensivo costarricense de 20 años. Lo que lo vuelve atractivo para Concachampions es su proyección: jugador joven, talentoso, con margen y con minutos en un club que va a competir fuerte. Estos torneos suelen ser trampolín para futbolistas que se animan a pedirla cuando quema, y Pérez está en edad perfecta para dar ese salto si levanta el nivel.

8) Jason Lucumí (Alajuelense) – €550k

Jeison Lucumí renovó contrato hasta 2027 con Alajuelense. (Foto: La Nación)

Con 30 años y un valor de €550k, el colombiano es de esos nombres que elevan el piso del plantel: experiencia, físico y un rol que suele pesar cuando el partido se vuelve de ida y vuelta. No le quema la bola.

En Concachampions, los atacantes de banda con oficio suelen ser decisivos por dos vías: ganando faltas cerca del área (para pelota parada) o atacando el espacio cuando el rival se desordena. Si Alajuelense consigue ritmo de juego, Lucumí puede ser uno de los que “rompe” la serie con una acción puntual.

9) Cristopher Núñez (Cartaginés) – €500k

El “10” de Cartaginés es uno de los jugadores más talentosos del fútbol tico. (Foto: La Nación)

Cartaginés también mete un nombre fuerte en la lista: Cristopher Núñez, 27 años, volante ofensivo y un valor de €500k cimentado en su basta experiencia en el fútbol europeo.

Para un equipo que se ganó su lugar vía repechaje centroamericano, tener un futbolista con esta valoración es una señal clara: si Cartaginés compite, mucho va a pasar por su capacidad de generar juego y sostener posesiones en escenarios bravos. Y en un ranking como este, que aparezca fuera del “monopolio” de Alajuelense también marca el punto: hay talento valuado en serio en el resto del área.

10) Antonio López (Xelajú MC) – €500k

“Chucho” es uno de los referentes de los Chivos. (Foto: Xelajú)

Xelajú también trae un nombre pesado en términos de mercado. Antonio López, mediapunta de 28 años, aparece en Transfermarkt con €500k de valor y contrato vigente hasta el 30/06/2027.

“Chucho” es uno de los futbolistas más reconocidos del balompié chapín y suele ser el que define el techo competitivo del equipo: si el partido se juega a dientes apretados, el que puede recibir entre líneas, girar y filtrar el pase es el que te fabrica la jugada que no estaba. Destacada por su buena pegaza de zurda.